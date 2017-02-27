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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9548954995509551
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 07:36

35.30-35.40/36.00-36.10
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:34

Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:53

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3
Странно, доллар в Киеве уже по 35,50 отдают, во Львове по 35,40, а в банках доллара дешевле 36 не сыскать... Чому?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Странно, доллар в Киеве уже по 35,50 отдают, во Львове по 35,40, а в банках доллара дешевле 36 не сыскать... Чому


Банки інертні
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:09

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3

USD/UAH 35.2/35.5
EUR/UAH 37.5/38.0
edvardd
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