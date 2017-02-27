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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 чер, 2022 07:36
35.30-35.40/36.00-36.10
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odessit2007
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Додано: Сер 01 чер, 2022 08:34
Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3
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edvardd
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Додано: Сер 01 чер, 2022 09:53
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3
Странно, доллар в Киеве уже по 35,50 отдают, во Львове по 35,40, а в банках доллара дешевле 36 не сыскать... Чому?
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asti
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:08
asti написав:
Странно, доллар в Киеве уже по 35,50 отдают, во Львове по 35,40, а в банках доллара дешевле 36 не сыскать... Чому
Банки інертні
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Investor_K
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:09
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3
USD/UAH 35.2/35.5
EUR/UAH 37.5/38.0
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edvardd
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