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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 чер, 2022 07:36
35.30-35.40/36.00-36.10
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odessit2007
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Додано: Сер 01 чер, 2022 08:34
Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3
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edvardd
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Додано: Сер 01 чер, 2022 09:53
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3
Странно, доллар в Киеве уже по 35,50 отдают, во Львове по 35,40, а в банках доллара дешевле 36 не сыскать... Чому?
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asti
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:08
asti написав:
Странно, доллар в Киеве уже по 35,50 отдают, во Львове по 35,40, а в банках доллара дешевле 36 не сыскать... Чому
Банки інертні
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Investor_K
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:09
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3
USD/UAH 35.2/35.5
EUR/UAH 37.5/38.0
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edvardd
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Додано: Сер 01 чер, 2022 12:53
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3
USD/UAH 35.2/35.5
EUR/UAH 37.5/38.0
USD/UAH 35.5/36
EUR/UAH 37.9/38.5
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edvardd
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Додано: Сер 01 чер, 2022 13:00
10 копійочок вгору відросло. Львів.
Євро 37.30 / 37.80
А вранці було
37.10 / 37.70
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sailed
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Додано: Сер 01 чер, 2022 13:56
sailed написав:
10 копійочок вгору відросло. Львів.
Євро 37.30 / 37.80
А вранці було
37.10 / 37.70
Доляр вже на 40 відріс, з ранку по 35,2 віддавали, а зара 35,6. Відскочили...
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asti
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