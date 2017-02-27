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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9549955095519552>
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 07:36

35.30-35.40/36.00-36.10
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:34

Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:53

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3
Странно, доллар в Киеве уже по 35,50 отдают, во Львове по 35,40, а в банках доллара дешевле 36 не сыскать... Чому?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Странно, доллар в Киеве уже по 35,50 отдают, во Львове по 35,40, а в банках доллара дешевле 36 не сыскать... Чому


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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:09

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3

USD/UAH 35.2/35.5
EUR/UAH 37.5/38.0
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:53

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3

USD/UAH 35.2/35.5
EUR/UAH 37.5/38.0

USD/UAH 35.5/36
EUR/UAH 37.9/38.5
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

10 копійочок вгору відросло. Львів.
Євро 37.30 / 37.80
А вранці було
37.10 / 37.70
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:56

  sailed написав:10 копійочок вгору відросло. Львів.
Євро 37.30 / 37.80
А вранці було
37.10 / 37.70
Доляр вже на 40 відріс, з ранку по 35,2 віддавали, а зара 35,6. Відскочили...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 14:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............01.06.2022..........02.06.2022
дата розрахунку.............31.05.2022...........01.06.2022
Євро................................31,3364................31,3247...-0.04%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0708 (вчера 1.0712).

Индекс доллара DXY в 15-00 102.06 (вчера 101.89)
На второй день неспешный рост становится похожим на устойчивый.

Сегодня анализ ликвидности светит в графе "прочие монетарные", где отображаются результаты валютных интервенций, крупную сумму, но это совсем не то, что было на прошлой неделе. Это сумма за 2 дня, т.к. в понедельник в США был выходной, и интервенция была ТОМной.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:11

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.4/35.7
EUR/UAH 37.8/38.3

USD/UAH 35.2/35.5
EUR/UAH 37.5/38.0

USD/UAH 35.5/36
EUR/UAH 37.9/38.5

USD/UAH 35.5/35.9
EUR/UAH 37.8/38.4
edvardd
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