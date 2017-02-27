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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9549955095519552
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:15

Киев - подросли на 60коп
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

купил немного по 35.6. Чисто тупо по приколу.
Investor_K
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