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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 чер, 2022 15:15
Киев - подросли на 60коп
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75stasstas75
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Додано: Сер 01 чер, 2022 15:29
купил немного по 35.6. Чисто тупо по приколу.
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Investor_K
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