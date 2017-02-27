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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 чер, 2022 15:15
Киев - подросли на 60коп
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75stasstas75
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Додано: Сер 01 чер, 2022 15:29
купил немного по 35.6. Чисто тупо по приколу.
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Investor_K
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Додано: Сер 01 чер, 2022 15:51
asti написав: sailed написав:
10 копійочок вгору відросло. Львів.
Євро 37.30 / 37.80
А вранці було
37.10 / 37.70
Доляр вже на 40 відріс, з ранку по 35,2 віддавали, а зара 35,6. Відскочили...
Мда, не довго ми укріплювались...
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sailed
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Модератори:
Ірина_, Модератор
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