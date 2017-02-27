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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 чер, 2022 15:15
Киев - подросли на 60коп
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75stasstas75
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Додано: Сер 01 чер, 2022 15:51
asti написав: sailed написав:
10 копійочок вгору відросло. Львів.
Євро 37.30 / 37.80
А вранці було
37.10 / 37.70
Доляр вже на 40 відріс, з ранку по 35,2 віддавали, а зара 35,6. Відскочили...
Мда, не довго ми укріплювались...
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:30
75stasstas75 написав:
Киев - подросли на 60коп
Не сгущайте краски. Отдачи дешевле 35,33 в Киеве я не видел,
а сейчас вполне можно найти по 35,60 То есть рост около 30 копеек, меньше 1%, по нынешним временам вообще ниочем//)
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asti
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:51
asti написав:
можно найти по 35,60 То есть рост около 30 копеек, меньше 1%, по нынешним временам вообще ниочем//)
Львів
9-00
USD 35.10 / 35.60
EUR 37.50 / 38.00
15-00
USD 35.30 / 35.70
EUR 37.50 / 38.00
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budivelnik
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