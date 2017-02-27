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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 чер, 2022 15:15
Киев - подросли на 60коп
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75stasstas75
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Додано: Сер 01 чер, 2022 15:51
asti написав: sailed написав:
10 копійочок вгору відросло. Львів.
Євро 37.30 / 37.80
А вранці було
37.10 / 37.70
Доляр вже на 40 відріс, з ранку по 35,2 віддавали, а зара 35,6. Відскочили...
Мда, не довго ми укріплювались...
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sailed
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:30
75stasstas75 написав:
Киев - подросли на 60коп
Не сгущайте краски. Отдачи дешевле 35,33 в Киеве я не видел,
а сейчас вполне можно найти по 35,60 То есть рост около 30 копеек, меньше 1%, по нынешним временам вообще ниочем//)
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asti
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:51
asti написав:
можно найти по 35,60 То есть рост около 30 копеек, меньше 1%, по нынешним временам вообще ниочем//)
Львів
9-00
USD 35.10 / 35.60
EUR 37.50 / 38.00
15-00
USD 35.30 / 35.70
EUR 37.50 / 38.00
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budivelnik
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Додано: Сер 01 чер, 2022 20:32
asti написав: 75stasstas75 написав:
Киев - подросли на 60коп
Не сгущайте краски. Отдачи дешевле 35,33 в Киеве я не видел,
а сейчас вполне можно найти по 35,60 То есть рост около 30 копеек, меньше 1%, по нынешним временам вообще ниочем//)
так вы ж сами в 14:56 писалиviewtopic.php?p=5440665#p5440665
Доляр вже на 40 відріс, з ранку по 35,2 віддавали, а зара 35,6. Відскочили...
или то Львова касалось (35,20) ? я запутался
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Alex2007
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Додано: Сер 01 чер, 2022 20:58
DrVadson написав:
Два тижні тому похресниця знімала 2500 злотих з карти Привата у банкоматі Euronet. На той момент була домовленість з НБУ, що Euronet не бере комісій, перевірте, чи це ще актуально. Курс вийшов 7,46
курс списания при снятии из банкомата 7,7032. с комиссией привата выходим на 7,857.
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pilker
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Додано: Сер 01 чер, 2022 21:20
А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?
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UA
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Додано: Сер 01 чер, 2022 21:23
UA написав:
А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?
а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ?
дядям выгодно гонять курс в какую-то сторону, вот и гоняют. Весь черный рынок кто-то же контролирует на самом-то деле давным-давно.
Достаточно видеть, как они все синхронно например после обеда (к примеру) резко меняют курсы.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Сер 01 чер, 2022 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Сер 01 чер, 2022 21:25
Alex2007 написав: UA написав:
А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?
а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ?
Не, ну беженцы с ЕМ возвращаются и сдают в обменки нахомяченые выплаты положенные в ЕС беженцам.
Должна же быть какая то охуительная причина.
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UA
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Додано: Сер 01 чер, 2022 21:30
UA написав: Alex2007 написав: UA написав:
А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?
а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ?
Не, ну беженцы с ЕМ возвращаются и сдают в обменки нахомяченые выплаты положенные в ЕС беженцам.
Должна же быть какая то охуительная причина.
ну теоретически должны насыпать каких-то кредитных/донорских денег.
В мире бакс немного подешевел.
Карточные туристы и специалисты по схемам работают
Если честно, то какой-то существенной разницы недели 3 назад, неделю назад (когда 40 было) и сейчас не вижу.
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Alex2007
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