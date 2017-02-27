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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9550955195529553>
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:15

Киев - подросли на 60коп
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:51

  asti написав:
  sailed написав:10 копійочок вгору відросло. Львів.
Євро 37.30 / 37.80
А вранці було
37.10 / 37.70
Доляр вже на 40 відріс, з ранку по 35,2 віддавали, а зара 35,6. Відскочили...

Мда, не довго ми укріплювались...
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:30

  75stasstas75 написав:Киев - подросли на 60коп
Не сгущайте краски. Отдачи дешевле 35,33 в Киеве я не видел,
а сейчас вполне можно найти по 35,60 То есть рост около 30 копеек, меньше 1%, по нынешним временам вообще ниочем//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:можно найти по 35,60 То есть рост около 30 копеек, меньше 1%, по нынешним временам вообще ниочем//)
Львів
9-00
USD 35.10 / 35.60
EUR 37.50 / 38.00
15-00
USD 35.30 / 35.70
EUR 37.50 / 38.00
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 20:32

  asti написав:
  75stasstas75 написав:Киев - подросли на 60коп
Не сгущайте краски. Отдачи дешевле 35,33 в Киеве я не видел,
а сейчас вполне можно найти по 35,60 То есть рост около 30 копеек, меньше 1%, по нынешним временам вообще ниочем//)


так вы ж сами в 14:56 писали
viewtopic.php?p=5440665#p5440665
Доляр вже на 40 відріс, з ранку по 35,2 віддавали, а зара 35,6. Відскочили...


или то Львова касалось (35,20) ? я запутался :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 20:58

  DrVadson написав: Два тижні тому похресниця знімала 2500 злотих з карти Привата у банкоматі Euronet. На той момент була домовленість з НБУ, що Euronet не бере комісій, перевірте, чи це ще актуально. Курс вийшов 7,46

курс списания при снятии из банкомата 7,7032. с комиссией привата выходим на 7,857.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:20

А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:23

  UA написав:А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?


а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ? :D
дядям выгодно гонять курс в какую-то сторону, вот и гоняют. Весь черный рынок кто-то же контролирует на самом-то деле давным-давно.
Достаточно видеть, как они все синхронно например после обеда (к примеру) резко меняют курсы.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 01 чер, 2022 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:25

  Alex2007 написав:
  UA написав:А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?


а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ? :D

Не, ну беженцы с ЕМ возвращаются и сдают в обменки нахомяченые выплаты положенные в ЕС беженцам.
Должна же быть какая то охуительная причина.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:30

  UA написав:
  Alex2007 написав:
  UA написав:А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?


а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ? :D

Не, ну беженцы с ЕМ возвращаются и сдают в обменки нахомяченые выплаты положенные в ЕС беженцам.
Должна же быть какая то охуительная причина.


ну теоретически должны насыпать каких-то кредитных/донорских денег.
В мире бакс немного подешевел.
Карточные туристы и специалисты по схемам работают :mrgreen:
Если честно, то какой-то существенной разницы недели 3 назад, неделю назад (когда 40 было) и сейчас не вижу. :lol:
Alex2007
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