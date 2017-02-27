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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9550955195529553
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:33

  UA написав:
  Alex2007 написав:
  UA написав:А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?


а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ? :D

Не, ну беженцы с ЕМ возвращаются и сдают в обменки нахомяченые выплаты положенные в ЕС беженцам.
Должна же быть какая то охуительная причина.

Рынок переварил зарплаты бойцов.
До конца месяца отдыхает.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:37

  Alex2007 написав:
  asti написав:
  75stasstas75 написав:Киев - подросли на 60коп
Не сгущайте краски. Отдачи дешевле 35,33 в Киеве я не видел,
а сейчас вполне можно найти по 35,60 То есть рост около 30 копеек, меньше 1%, по нынешним временам вообще ниочем//)
так вы ж сами в 14:56 писали
viewtopic.php?p=5440665#p5440665
Доляр вже на 40 відріс, з ранку по 35,2 віддавали, а зара 35,6. Відскочили...
или то Львова касалось (35,20) ? я запутался :D
По-перше, не касалось, а стосувалося, а по-друге, так то дійсно про Львів, там близько 12-ї були віддачі по 35,20; а вот в Киеве, как я и говорил, дешевле 35,33 сегодня не отдавали//) :) :)
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 22:44

  UA написав:А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?

Ну так Довбик таки задовбав -- 1:3

ПС. А на Банані курс ще 25го на 34.8 падав!
Amethyst
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