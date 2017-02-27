RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9550955195529553>
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:23

  UA написав:А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?


а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ? :D
дядям выгодно гонять курс в какую-то сторону, вот и гоняют. Весь черный рынок кто-то же контролирует на самом-то деле давным-давно.
Достаточно видеть, как они все синхронно например после обеда (к примеру) резко меняют курсы.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 01 чер, 2022 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3474
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1719 раз.
Подякували: 1572 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:25

  Alex2007 написав:
  UA написав:А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?


а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ? :D

Не, ну беженцы с ЕМ возвращаются и сдают в обменки нахомяченые выплаты положенные в ЕС беженцам.
Должна же быть какая то охуительная причина.
UA
 
Повідомлень: 6779
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1415 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:30

  UA написав:
  Alex2007 написав:
  UA написав:А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?


а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ? :D

Не, ну беженцы с ЕМ возвращаются и сдают в обменки нахомяченые выплаты положенные в ЕС беженцам.
Должна же быть какая то охуительная причина.


ну теоретически должны насыпать каких-то кредитных/донорских денег.
В мире бакс немного подешевел.
Карточные туристы и специалисты по схемам работают :mrgreen:
Если честно, то какой-то существенной разницы недели 3 назад, неделю назад (когда 40 было) и сейчас не вижу. :lol:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3474
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1719 раз.
Подякували: 1572 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:33

  UA написав:
  Alex2007 написав:
  UA написав:А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?


а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ? :D

Не, ну беженцы с ЕМ возвращаются и сдают в обменки нахомяченые выплаты положенные в ЕС беженцам.
Должна же быть какая то охуительная причина.

Рынок переварил зарплаты бойцов.
До конца месяца отдыхает.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11216
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1514 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:37

  Alex2007 написав:
  asti написав:
  75stasstas75 написав:Киев - подросли на 60коп
Не сгущайте краски. Отдачи дешевле 35,33 в Киеве я не видел,
а сейчас вполне можно найти по 35,60 То есть рост около 30 копеек, меньше 1%, по нынешним временам вообще ниочем//)
так вы ж сами в 14:56 писали
viewtopic.php?p=5440665#p5440665
Доляр вже на 40 відріс, з ранку по 35,2 віддавали, а зара 35,6. Відскочили...
или то Львова касалось (35,20) ? я запутался :D
По-перше, не касалось, а стосувалося, а по-друге, так то дійсно про Львів, там близько 12-ї були віддачі по 35,20; а вот в Киеве, как я и говорил, дешевле 35,33 сегодня не отдавали//) :) :)
asti
 
Повідомлень: 2706
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 22:44

  UA написав:А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?

Ну так Довбик таки задовбав -- 1:3

ПС. А на Банані курс ще 25го на 34.8 падав!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2404
З нами з: 05.05.21
Подякував: 138 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:03

  greenozon написав:
  sowhat написав:sergey_sryvkin
А кто знает что случилось, был такой аккаунт Адам Смит и здесь и в твиттере писал хорошую аналитику?

то були різні люди

Да, разные люди, но Адам Смит с начала февраля (за пару недель до войны) прекратил писать в твиттере, хотя до этого писал каждый день.
sowhat
 
Повідомлень: 25
З нами з: 09.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:05

35.20-35.40/35.90-36.00
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11503
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:43

За чотири місяці року з-за кордону в Україну переказали 4,07 млрд доларів, або на 10% менше, ніж за відповідний період торік.

Про це йдеться у даних Національного банку.

Так, за попередніми даними за січень-квітень 2022 року в Україну було перераховано 4,07 млрд доларів, з яких 2,8 млрд доларів – у якості чистої оплати праці (тобто оплата за винятком витрат мігрантів у країні перебування).

Витрати мігрантів у країні перебування дещо скоротилися – з 1,07 млрд грн до 1,05 млрд грн, якщо порівняти перші чотири місяці 2021 та 2022 року.

Таким чином перекази за чотири місяці скоротилися на 0,5 млрд доларів, або на 10%.

Приватні трансферти становили 1,2 млрд доларів, причому з них 533 млрд доларів – перекази робітників, що працюють за кордоном понад рік.
jump
 
Повідомлень: 3771
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:44

Національний банк протягом травня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку $56,4 млн, а продав $3 410,6 млн. Негативне сальдо досягло історичного максимуму — $3 354,2 млн. Про це йдеться в даних НБУ.
jump
 
Повідомлень: 3771
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9550955195529553>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3058, 3059, 3060
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30599 30312783
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 18:11
alex_dvornichenko
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 158, 159, 160
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1592 10752984
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 07:45
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22524038
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.