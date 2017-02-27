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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 чер, 2022 21:23
UA написав:
А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?
а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ?
дядям выгодно гонять курс в какую-то сторону, вот и гоняют. Весь черный рынок кто-то же контролирует на самом-то деле давным-давно.
Достаточно видеть, как они все синхронно например после обеда (к примеру) резко меняют курсы.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Сер 01 чер, 2022 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 21:25
Alex2007 написав: UA написав:
А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?
а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ?
Не, ну беженцы с ЕМ возвращаются и сдают в обменки нахомяченые выплаты положенные в ЕС беженцам.
Должна же быть какая то охуительная причина.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 21:30
UA написав: Alex2007 написав: UA написав:
А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?
а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ?
Не, ну беженцы с ЕМ возвращаются и сдают в обменки нахомяченые выплаты положенные в ЕС беженцам.
Должна же быть какая то охуительная причина.
ну теоретически должны насыпать каких-то кредитных/донорских денег.
В мире бакс немного подешевел.
Карточные туристы и специалисты по схемам работают
Если честно, то какой-то существенной разницы недели 3 назад, неделю назад (когда 40 было) и сейчас не вижу.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 21:33
UA написав: Alex2007 написав: UA написав:
А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?
а что такого никогда не было, когда на "ни на чем" падает или растет ?
Не, ну беженцы с ЕМ возвращаются и сдают в обменки нахомяченые выплаты положенные в ЕС беженцам.
Должна же быть какая то охуительная причина.
Рынок переварил зарплаты бойцов.
До конца месяца отдыхает.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 21:37
Alex2007 написав: asti написав: 75stasstas75 написав:
Киев - подросли на 60коп
Не сгущайте краски. Отдачи дешевле 35,33 в Киеве я не видел,
а сейчас вполне можно найти по 35,60 То есть рост около 30 копеек, меньше 1%, по нынешним временам вообще ниочем//)
так вы ж сами в 14:56 писалиviewtopic.php?p=5440665#p5440665
Доляр вже на 40 відріс, з ранку по 35,2 віддавали, а зара 35,6. Відскочили...
или то Львова касалось (35,20) ? я запутался
По-перше, не касалось, а стосувалося, а по-друге, так то дійсно про Львів, там близько 12-ї були віддачі по 35,20; а вот в Киеве, как я и говорил, дешевле 35,33 сегодня не отдавали//)
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Додано: Сер 01 чер, 2022 22:44
UA написав:
А шо случилось?
С чего курс вниз пошел?
Ну так Довбик таки задовбав -- 1:3
ПС. А на Банані курс ще 25го на 34.8 падав!
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Додано: Чет 02 чер, 2022 08:03
greenozon написав: sowhat написав:sergey_sryvkin
А кто знает что случилось, был такой аккаунт Адам Смит и здесь и в твиттере писал хорошую аналитику?
то були різні люди
Да, разные люди, но Адам Смит с начала февраля (за пару недель до войны) прекратил писать в твиттере, хотя до этого писал каждый день.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 08:05
35.20-35.40/35.90-36.00
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Додано: Чет 02 чер, 2022 08:43
За чотири місяці року з-за кордону в Україну переказали 4,07 млрд доларів, або на 10% менше, ніж за відповідний період торік.
Про це йдеться у даних Національного банку.
Так, за попередніми даними за січень-квітень 2022 року в Україну було перераховано 4,07 млрд доларів, з яких 2,8 млрд доларів – у якості чистої оплати праці (тобто оплата за винятком витрат мігрантів у країні перебування).
Витрати мігрантів у країні перебування дещо скоротилися – з 1,07 млрд грн до 1,05 млрд грн, якщо порівняти перші чотири місяці 2021 та 2022 року.
Таким чином перекази за чотири місяці скоротилися на 0,5 млрд доларів, або на 10%.
Приватні трансферти становили 1,2 млрд доларів, причому з них 533 млрд доларів – перекази робітників, що працюють за кордоном понад рік.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 08:44
Національний банк протягом травня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку $56,4 млн, а продав $3 410,6 млн. Негативне сальдо досягло історичного максимуму — $3 354,2 млн. Про це йдеться в даних НБУ.
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