як гадаєте, будуть щось міняти чи так і лишать 10% до кінця війни?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 чер, 2022 08:58
Сьогодні має бути плановий перегляд обліковки НБУ
як гадаєте, будуть щось міняти чи так і лишать 10% до кінця війни?
Додано: Чет 02 чер, 2022 09:11
Мое мнение, надо ставку до 15-20% поднимать, или отпускать курс межбанка хотя бы до уровня 32-33.
А вот что решит НБУ, мне не известно. Там много политики.
Додано: Чет 02 чер, 2022 09:13
Шевченко хоче підвищити, а в ОП проти.
Тому, напевно, лишать так, як і курс.
Досвід Ердоґана нікого не навчив...
Додано: Чет 02 чер, 2022 09:26
Додано: Чет 02 чер, 2022 09:47
І те і інше вплине на величину інфляції, яка в свою чергу буде давити на курс. Таке собі замкнуте коло. Будемо надіятись, що є люди які знають як це коло розірвати.
В будь-якому випадку, залишити ставку незмінною небезпечно. Так само як і піднімати її до тих рівнів про які ви пишете.
Думаю, буде якесь консервативне рішення із невеликим підняттям та графіком планових наступних підвищень.
По курсу поки що підстав для змін поточної ситуації не так багато. Простіше "порізати" критичний імпорт.
Додано: Чет 02 чер, 2022 09:48
Вважаю, що одна з причин стабілізації курсу(або зупинення стрімкого зростання) - це підвищення карткових курсів та прикриття схем. Чималі суми переводились через финдо, переказ24 на картки закордонних банків, або картки платіжних систем по типу вайс, револют, геном. З 1 го такого обороту могло отримуватись до 17% прибутку. Так списувалось з гривні по курсу 29-30грн., а потім можна було продавати по 36 грн. Я бачив скрін оберту від 1-ї людини біля 2 млн. грн. І людей не турбує, що можливі наслідки.
Вважаю що це могло бути суттєвим фактором.
Додано: Чет 02 чер, 2022 10:06
Додано: Чет 02 чер, 2022 10:28
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