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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9550955195529553
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:58

Сьогодні має бути плановий перегляд обліковки НБУ
як гадаєте, будуть щось міняти чи так і лишать 10% до кінця війни?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... oyi-stavki
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 09:05

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 09:11

  greenozon написав:Сьогодні має бути плановий перегляд обліковки НБУ
як гадаєте, будуть щось міняти чи так і лишать 10% до кінця війни?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... oyi-stavki


Мое мнение, надо ставку до 15-20% поднимать, или отпускать курс межбанка хотя бы до уровня 32-33.

А вот что решит НБУ, мне не известно. Там много политики.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 09:13

  greenozon написав:Сьогодні має бути плановий перегляд обліковки НБУ
як гадаєте, будуть щось міняти чи так і лишать 10% до кінця війни?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... oyi-stavki

Шевченко хоче підвищити, а в ОП проти.
Тому, напевно, лишать так, як і курс.
Досвід Ердоґана нікого не навчив... :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 09:26

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.8/36.2
EUR/UAH 38/38.6

USD/UAH 35.7/36
EUR/UAH 38/38.6
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 09:47

  Evgeny написав:
  greenozon написав:Сьогодні має бути плановий перегляд обліковки НБУ
як гадаєте, будуть щось міняти чи так і лишать 10% до кінця війни?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... oyi-stavki


Мое мнение, надо ставку до 15-20% поднимать, или отпускать курс межбанка хотя бы до уровня 32-33.

А вот что решит НБУ, мне не известно. Там много политики.

І те і інше вплине на величину інфляції, яка в свою чергу буде давити на курс. Таке собі замкнуте коло. Будемо надіятись, що є люди які знають як це коло розірвати.
В будь-якому випадку, залишити ставку незмінною небезпечно. Так само як і піднімати її до тих рівнів про які ви пишете.
Думаю, буде якесь консервативне рішення із невеликим підняттям та графіком планових наступних підвищень.
По курсу поки що підстав для змін поточної ситуації не так багато. Простіше "порізати" критичний імпорт.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 09:48

Вважаю, що одна з причин стабілізації курсу(або зупинення стрімкого зростання) - це підвищення карткових курсів та прикриття схем. Чималі суми переводились через финдо, переказ24 на картки закордонних банків, або картки платіжних систем по типу вайс, револют, геном. З 1 го такого обороту могло отримуватись до 17% прибутку. Так списувалось з гривні по курсу 29-30грн., а потім можна було продавати по 36 грн. Я бачив скрін оберту від 1-ї людини біля 2 млн. грн. І людей не турбує, що можливі наслідки.
Вважаю що це могло бути суттєвим фактором.
r-tiger
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:06

Выдержат ли банки испытание войной, что будет с депозитами и валютой. Прогноз курса
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:28

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.8/36.2
EUR/UAH 38/38.6

USD/UAH 35.7/36
EUR/UAH 38/38.6

USD/UAH 35.9/36.2
EUR/UAH 38.2/38.7
edvardd
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