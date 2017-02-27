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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 чер, 2022 12:01
Evgeny написав:
Мое мнение, надо ставку до 15-20% поднимать, или отпускать курс межбанка хотя бы до уровня 32-33.
А вот что решит НБУ, мне не известно. Там много политики.
скажу прямо-есть схема заработка на разнице (курса НБУ и реального курса)
и пусть на сегодня уже не то, что в было в марте-апреле но...
апетит пришел и будет ли политическая воля пректатить это безобразие
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Додано: Чет 02 чер, 2022 12:12
Думаю, что ответ находится по приведенной ссылке.
Признаков нормализации, которые позволили бы вернуться к рыночным механизмам я, увы, пока не вижу.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 12:12
Realist написав:
І те і інше вплине на величину інфляції, яка в свою чергу буде давити на курс.
вплине , але зовсім несутєво в порівнянні з іншими факторами (ціна логістики , обмежена наявність товару на складах, ризик ураження)
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