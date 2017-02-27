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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9551955295539554>
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:01

  Evgeny написав:
  greenozon написав:Сьогодні має бути плановий перегляд обліковки НБУ
як гадаєте, будуть щось міняти чи так і лишать 10% до кінця війни?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... oyi-stavki


Мое мнение, надо ставку до 15-20% поднимать, или отпускать курс межбанка хотя бы до уровня 32-33.

А вот что решит НБУ, мне не известно. Там много политики.


скажу прямо-есть схема заработка на разнице (курса НБУ и реального курса)
и пусть на сегодня уже не то, что в было в марте-апреле но...
апетит пришел и будет ли политическая воля пректатить это безобразие
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:12

  greenozon написав:Сьогодні має бути плановий перегляд обліковки НБУ
як гадаєте, будуть щось міняти чи так і лишать 10% до кінця війни?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... oyi-stavki

Думаю, что ответ находится по приведенной ссылке.
Признаков нормализации, которые позволили бы вернуться к рыночным механизмам я, увы, пока не вижу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:І те і інше вплине на величину інфляції, яка в свою чергу буде давити на курс.


вплине , але зовсім несутєво в порівнянні з іншими факторами (ціна логістики , обмежена наявність товару на складах, ризик ураження)
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:04



25% !

Как тебе такое? (с)

"Победная" ставка. Под 25-30% чистоганом можно и занести :)

Ну что, по 8-13% в баксах, и 25-35% в гривнах? :)
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тобто набрали у населення мільярди під 10-12% а тепер піднял ставку до 25%. Норм бізнес.
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Опять возрождение столбового дворянства?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:28

  bamper написав:Тобто набрали у населення мільярди під 10-12% а тепер піднял ставку до 25%. Норм бізнес.

только минфин теперь под 11% ничего не привлечет
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:31

  bamper написав:Тобто набрали у населення мільярди під 10-12% а тепер піднял ставку до 25%. Норм бізнес.

1.Сейчас заводим па36 под 25%.
2. А потом репатриируем па 30-32
3. PROFIT!!!
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:32

  bamper написав:Тобто набрали у населення мільярди під 10-12% а тепер піднял ставку до 25%. Норм бізнес.

Населенню треба було дивитись на показники інфляції, перед тим як заносити під 10-12%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:43

170 тыс грн

Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
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