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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 чер, 2022 12:01
Evgeny написав:
Мое мнение, надо ставку до 15-20% поднимать, или отпускать курс межбанка хотя бы до уровня 32-33.
А вот что решит НБУ, мне не известно. Там много политики.
скажу прямо-есть схема заработка на разнице (курса НБУ и реального курса)
и пусть на сегодня уже не то, что в было в марте-апреле но...
апетит пришел и будет ли политическая воля пректатить это безобразие
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Додано: Чет 02 чер, 2022 12:12
Думаю, что ответ находится по приведенной ссылке.
Признаков нормализации, которые позволили бы вернуться к рыночным механизмам я, увы, пока не вижу.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 12:12
Realist написав:
І те і інше вплине на величину інфляції, яка в свою чергу буде давити на курс.
вплине , але зовсім несутєво в порівнянні з іншими факторами (ціна логістики , обмежена наявність товару на складах, ризик ураження)
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:04
25% !
Как тебе такое? (с)
"Победная" ставка. Под 25-30% чистоганом можно и занести
Ну что, по 8-13% в баксах, и 25-35% в гривнах?
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:18
Тобто набрали у населення мільярди під 10-12% а тепер піднял ставку до 25%. Норм бізнес.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:21
Опять возрождение столбового дворянства?
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:28
bamper написав:
Тобто набрали у населення мільярди під 10-12% а тепер піднял ставку до 25%. Норм бізнес.
только минфин теперь под 11% ничего не привлечет
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:31
bamper написав:
Тобто набрали у населення мільярди під 10-12% а тепер піднял ставку до 25%. Норм бізнес.
1.Сейчас заводим па36 под 25%.
2. А потом репатриируем па 30-32
3. PROFIT!!!
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:32
bamper написав:
Тобто набрали у населення мільярди під 10-12% а тепер піднял ставку до 25%. Норм бізнес.
Населенню треба було дивитись на показники інфляції, перед тим як заносити під 10-12%.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:43
Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
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