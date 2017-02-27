Я конечно не финансист...повышение ставки это к гривнедефициту, оный уменьшает давление на курс. Но у нас так то война. Доллар гибче, а еще лучше задонатить на ВСУ, хотя бы военными облигациями.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 чер, 2022 13:47
Додано: Чет 02 чер, 2022 13:50
Есть и другое мнение:
Додано: Чет 02 чер, 2022 13:56
В общем - это верно.
Это позволит на какое-то время "связать гривну".
1. Но каждый год масса гривны чисто в процентом выражении будет возрастать на 25% (через выплаты минфина),
2. плюс фактическая эмиссия Нацбанком, которая уже не поддаётся исчислению (по нынешнему официальному курсу около экв 10 млрд баксов).
Поэтому в дальнейшей перспективе нас ждёт новый уровень Фибоначчи.
Если сейчас брать за "базу" 36 - то новая ступенька будет 56-64 (она будет достигаться не постепенно, а ступенькой, в течение недели-двух, в лучшем случае через 2-3 года)
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:05
Бюджет травня звели з дефіцитом у $4 мільярди
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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