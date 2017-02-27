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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 95529553955495559556>
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:47

  Logo написав:Что скадете господа финансисты?

Я конечно не финансист...повышение ставки это к гривнедефициту, оный уменьшает давление на курс. Но у нас так то война. Доллар гибче, а еще лучше задонатить на ВСУ, хотя бы военными облигациями.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:50

  BIGor написав:
  bamper написав:Тобто набрали у населення мільярди під 10-12% а тепер піднял ставку до 25%. Норм бізнес.

Населенню треба було дивитись на показники інфляції, перед тим як заносити під 10-12%.


Есть и другое мнение:

  Hotab написав:Все здесь свои сбережения перевели волонтерам и на армию. Вы один этого не сделали.


Автор цитируемого поста так и сделал (нет)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 02 чер, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:56

  alex_dvornichenko написав:Я конечно не финансист...повышение ставки это к гривнедефициту, оный уменьшает давление на курс.

В общем - это верно.
Это позволит на какое-то время "связать гривну".
1. Но каждый год масса гривны чисто в процентом выражении будет возрастать на 25% (через выплаты минфина),
2. плюс фактическая эмиссия Нацбанком, которая уже не поддаётся исчислению (по нынешнему официальному курсу около экв 10 млрд баксов).

Поэтому в дальнейшей перспективе нас ждёт новый уровень Фибоначчи.

Если сейчас брать за "базу" 36 - то новая ступенька будет 56-64 (она будет достигаться не постепенно, а ступенькой, в течение недели-двух, в лучшем случае через 2-3 года)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:05

Бюджет травня звели з дефіцитом у $4 мільярди

https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/2/687737/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:Бюджет травня звели з дефіцитом у $4 мільярди

Но НБУ делает все возможное, что бы экспортеры держали деньги "за кордоном" и не платили тут налоги :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:13

  _hunter написав:
  jump написав:Бюджет травня звели з дефіцитом у $4 мільярди

Но НБУ делает все возможное, что бы экспортеры держали деньги "за кордоном" и не платили тут налоги :roll:

Извините, а как привлечение денег "за кордоном" в Украину повысит уплаченные налоги экспортером?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:16

  Вкладчик1234 написав:
  BIGor написав:
  bamper написав:Тобто набрали у населення мільярди під 10-12% а тепер піднял ставку до 25%. Норм бізнес.

Населенню треба було дивитись на показники інфляції, перед тим як заносити під 10-12%.


Есть и другое мнение:

  Hotab написав:Все здесь свои сбережения перевели волонтерам и на армию. Вы один этого не сделали.


У населения очень много сбережений, как-то тут выкладывали данные по депо.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:20

  BIGor написав:У населения очень много сбережений, как-то тут выкладывали данные по депо.

"Говорят", что сейчас появляется новая категория игроков на валютном рынке, помимо "прикорытных"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:20

  Logo написав:Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
По логике вещей такое повышение ставки должно вызвать резкое укрепление нацвалюты, НО(!) в нынешних реалиях (война, падение экспорта, дефицит бюджета, который закрывается эмиссией) эффект может быть обратным так как рост ставки сразу а 2,5 раза показывает насколько плохи дела в экономике
в целом и финансах в частности!
Я честно говоря не понимаю эту тактику "с места в карьер" - могли бы для начала до 15% повысить, эффект бы дало,
но не напугало хоть...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:21

  asti написав:Я честно говоря не понимаю эту тактику "с места в карьер" - могли бы для начала до 15% повысить, эффект бы дало,
но не напугало хоть...

Сначала делали "хорошую мину при плохой игре".
А потом решили "снять маски", и признать реальное положение дел

"Теперь об этом можно говорить"(с)
Вкладчик1234
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