|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 чер, 2022 13:47
Logo написав:
Что скадете господа финансисты?
Я конечно не финансист...повышение ставки это к гривнедефициту, оный уменьшает давление на курс. Но у нас так то война. Доллар гибче, а еще лучше задонатить на ВСУ, хотя бы военными облигациями.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 624
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 чер, 2022 13:50
BIGor написав: bamper написав:
Тобто набрали у населення мільярди під 10-12% а тепер піднял ставку до 25%. Норм бізнес.
Населенню треба було дивитись на показники інфляції, перед тим як заносити під 10-12%.
Есть и другое мнение:
Hotab написав:
Все здесь свои сбережения перевели волонтерам и на армию. Вы один этого не сделали.
Автор цитируемого поста так и сделал (нет)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Чет 02 чер, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16155
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9311 раз.
- Подякували: 4470 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 02 чер, 2022 13:56
alex_dvornichenko написав:
Я конечно не финансист...повышение ставки это к гривнедефициту, оный уменьшает давление на курс.
В общем - это верно.
Это позволит на какое-то время "связать гривну".
1. Но каждый год масса гривны чисто в процентом выражении будет возрастать на 25% (через выплаты минфина),
2. плюс фактическая эмиссия Нацбанком, которая уже не поддаётся исчислению (по нынешнему официальному курсу около экв 10 млрд баксов).
Поэтому в дальнейшей перспективе нас ждёт новый уровень Фибоначчи.
Если сейчас брать за "базу" 36 - то новая ступенька будет 56-64 (она будет достигаться не постепенно, а ступенькой, в течение недели-двух, в лучшем случае через 2-3 года)
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16155
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9311 раз.
- Подякували: 4470 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:05
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3773
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 854 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:11
jump написав:
Бюджет травня звели з дефіцитом у $4 мільярди
Но НБУ делает все возможное, что бы экспортеры держали деньги "за кордоном" и не платили тут налоги
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6949
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:16
Вкладчик1234 написав: BIGor написав: bamper написав:
Тобто набрали у населення мільярди під 10-12% а тепер піднял ставку до 25%. Норм бізнес.
Населенню треба було дивитись на показники інфляції, перед тим як заносити під 10-12%.
Есть и другое мнение:
Hotab написав:
Все здесь свои сбережения перевели волонтерам и на армию. Вы один этого не сделали.
У населения очень много сбережений, как-то тут выкладывали данные по депо.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6155
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1021 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:20
BIGor написав:
У населения очень много сбережений, как-то тут выкладывали данные по депо.
"Говорят", что сейчас появляется новая категория игроков на валютном рынке, помимо "прикорытных"
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16155
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9311 раз.
- Подякували: 4470 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:20
Logo написав:
Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
По логике вещей такое повышение ставки должно вызвать резкое укрепление нацвалюты, НО(!) в нынешних реалиях (война, падение экспорта, дефицит бюджета, который закрывается эмиссией) эффект может быть обратным так как рост ставки сразу а 2,5 раза показывает насколько плохи дела в экономике
в целом и финансах в частности!
Я честно говоря не понимаю эту тактику "с места в карьер" - могли бы для начала до 15% повысить, эффект бы дало,
но не напугало хоть...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:21
asti написав:
Я честно говоря не понимаю эту тактику "с места в карьер" - могли бы для начала до 15% повысить, эффект бы дало,
но не напугало хоть...
Сначала делали "хорошую мину при плохой игре".
А потом решили "снять маски", и признать реальное положение дел
"Теперь об этом можно говорить"(с)
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16155
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9311 раз.
- Подякували: 4470 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30599
|30313217
|
|
|1593
|10753094
|
Сер 01 чер, 2022 07:45
Ой+
|
|7972
|22524071
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|