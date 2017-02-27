"Победная" ставка. Под 25-30% чистоганом можно и занести
Ну что, по 8-13% в баксах, и 25-35% в гривнах?
Вчора кілька банків прислали в додатках рекламу, мовляв спішіть відкрити депозит під (орієнтовно 10%) бо буде менше. Дивлюсь на цю новину і дивуюсь. Чесно, не очікував такого. Підозрюю два варіанти. Або для банкірів це був такий же сюрприз, або в "темі" було тільки обмежене коло людей. Опитування Михайла Демківа натякає на перший варіант.
Logo написав:Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе... Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
По логике вещей такое повышение ставки должно вызвать резкое укрепление нацвалюты, НО(!) в нынешних реалиях (война, падение экспорта, дефицит бюджета, который закрывается эмиссией) эффект может быть обратным так как рост ставки сразу а 2,5 раза показывает насколько плохи дела в экономике в целом и финансах в частности! Я честно говоря не понимаю эту тактику "с места в карьер" - могли бы для начала до 15% повысить, эффект бы дало, но не напугало хоть...
та понятно что ничего хорошего мягко говоря. А коллеги тут под 26% хотят заносить.Никто не знает что будет через год.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............02.06.2022...........03.06.2022 дата розрахунку..............01.06.2022............02.06.2022 Євро.................................31,3247.................31,2808...-0.14% Долар США......................29,2549.................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0692 (вчера 1.0708).
Индекс доллара DXY в 15-00 102.18 (вчера 102.06)
НБУ сегодня повысил учетную ставку с 10% сразу до 25%. Я не готов тягаться с профессионалами из НБУ, но смысл сего действа от меня ускользает, особенно учитывая замечание в тексте обоснования об "ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии" и о немонетрном характере инфляции. Получается, что государство само себе сделало ресурсы дорогими. Оправдано ли это, будем посмотреть. Я бы начинал такие действия, когда замаячило бы скорое окончание войны. Из того, на что не отреагирует пресса, следует обратить внимание на расширение коридора процентных ставок:
НБУ написав:Також Національний банк вирішив розширити коридор процентних ставок за монетарними операціями з банками для того, щоб створити додатковий простір для пожвавлення міжбанківського ринку. Отже, з 03 червня ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в. п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в. п..
Вкладчик1234 написав:В общем - это верно. Это позволит на какое-то время "связать гривну". 1. Но каждый год масса гривны чисто в процентом выражении будет возрастать на 25% (через выплаты минфина), 2. плюс фактическая эмиссия Нацбанком, которая уже не поддаётся исчислению (по нынешнему официальному курсу около экв 10 млрд баксов).
Поэтому в дальнейшей перспективе нас ждёт новый уровень Фибоначчи.
Если сейчас брать за "базу" 36 - то новая ступенька будет 56-64 (она будет достигаться не постепенно, а ступенькой, в течение недели-двух, в лучшем случае через 2-3 года)
Резкий рост ставки НБУ играет с сторону укрепления гривны. Эмиссия гривны в условиях внешнего финансирования как бы сама по себе не о чём не говорит. Пока! не говорит Интересен торговый баланс в части счет финансовых операций. По идеи там сейчас нехилый профицит.