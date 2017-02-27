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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9553955495559556>
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:23

  Вкладчик1234 написав:25% !

Как тебе такое? (с)

"Победная" ставка. Под 25-30% чистоганом можно и занести :)

Ну что, по 8-13% в баксах, и 25-35% в гривнах? :)

Вчора кілька банків прислали в додатках рекламу, мовляв спішіть відкрити депозит під (орієнтовно 10%) бо буде менше.
Дивлюсь на цю новину і дивуюсь.
Чесно, не очікував такого.
Підозрюю два варіанти. Або для банкірів це був такий же сюрприз, або в "темі" було тільки обмежене коло людей.
Опитування Михайла Демківа натякає на перший варіант.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:27

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.8/36.2
EUR/UAH 38/38.6

USD/UAH 35.7/36
EUR/UAH 38/38.6

USD/UAH 35.9/36.2
EUR/UAH 38.2/38.7

USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.3/38.8
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:29

  Вкладчик1234 написав:Если сейчас брать за "базу" 36 - то новая ступенька будет 56-64 (она будет достигаться не постепенно, а ступенькой, в течение недели-двух, в лучшем случае через 2-3 года)

Опять маленькая поправка - война, что будет через неделю, а тем более 2-3 года неизвестно.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:32

  asti написав:
  Logo написав:Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
По логике вещей такое повышение ставки должно вызвать резкое укрепление нацвалюты, НО(!) в нынешних реалиях (война, падение экспорта, дефицит бюджета, который закрывается эмиссией) эффект может быть обратным так как рост ставки сразу а 2,5 раза показывает насколько плохи дела в экономике
в целом и финансах в частности!
Я честно говоря не понимаю эту тактику "с места в карьер" - могли бы для начала до 15% повысить, эффект бы дало,
но не напугало хоть...


та понятно что ничего хорошего мягко говоря. А коллеги тут под 26% хотят заносить.Никто не знает что будет через год.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:36

и не факт что банки поднимут ставки депозитов...зачем им гривна такая дорогая что они с ней будут делать-лучше рефенансом залится.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:36

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............02.06.2022...........03.06.2022
дата розрахунку..............01.06.2022............02.06.2022
Євро.................................31,3247.................31,2808...-0.14%
Долар США......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0692 (вчера 1.0708).

Индекс доллара DXY в 15-00 102.18 (вчера 102.06)

НБУ сегодня повысил учетную ставку с 10% сразу до 25%.
Я не готов тягаться с профессионалами из НБУ, но смысл сего действа от меня ускользает, особенно учитывая замечание в тексте обоснования об "ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии" и о немонетрном характере инфляции. Получается, что государство само себе сделало ресурсы дорогими. Оправдано ли это, будем посмотреть. Я бы начинал такие действия, когда замаячило бы скорое окончание войны.
Из того, на что не отреагирует пресса, следует обратить внимание на расширение коридора процентных ставок:
НБУ написав:Також Національний банк вирішив розширити коридор процентних ставок за монетарними операціями з банками для того, щоб створити додатковий простір для пожвавлення міжбанківського ринку. Отже, з 03 червня ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в. п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в. п..
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:44

О повышении ставки была статья ещё 30 мая.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/finansovo- ... chasu.html
Но, что поднимут сразу так сильно тоже не ожидал.
Посмотрим, что скажет Минфин.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:51

  Investor_K написав:Опять возрождение столбового дворянства?

Дворянство в грн. після 2008 р. затія так собі. А теперішні 25% не факт, що якось синхронізуться зі депоставками, інфляцією і курсом, які останнім часом наче лебідь, рак та щука.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:55

  Вкладчик1234 написав:В общем - это верно.
Это позволит на какое-то время "связать гривну".
1. Но каждый год масса гривны чисто в процентом выражении будет возрастать на 25% (через выплаты минфина),
2. плюс фактическая эмиссия Нацбанком, которая уже не поддаётся исчислению (по нынешнему официальному курсу около экв 10 млрд баксов).

Поэтому в дальнейшей перспективе нас ждёт новый уровень Фибоначчи.

Если сейчас брать за "базу" 36 - то новая ступенька будет 56-64 (она будет достигаться не постепенно, а ступенькой, в течение недели-двух, в лучшем случае через 2-3 года)

Резкий рост ставки НБУ играет с сторону укрепления гривны.
Эмиссия гривны в условиях внешнего финансирования как бы сама по себе не о чём не говорит. Пока! не говорит :mrgreen:
Интересен торговый баланс в части счет финансовых операций.
По идеи там сейчас нехилый профицит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:57

Подняли не для депо, а для подъёма % по ОВГЗ.
rapyd777
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