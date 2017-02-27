С сегодняшнего дня рефинас будет под 25% годовых...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:57
Додано: Чет 02 чер, 2022 15:12
Ви не дуже уважно слідкували за новинами, буде під 27%, а депосертифікати під 23.
Я звичайно засуджую НБУ, але він обирав між поганим і кратним девалом із 90-хх.
Чому так зробив Нацбанк?
Ви зараз почуєте на скільки зменшились резерви в валюті і ви все самі зрозумієте.
В нас було 26.6 ярда, а стане на 1 червня 23 с копійками.
Я вірю НБУ, я знаю що там профі і це єдине вірне рішення.
Додано: Чет 02 чер, 2022 15:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На який курс очікувати?
Додано: Чет 02 чер, 2022 15:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 02 чер, 2022 15:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну что, в вс бакс будет уже 34
шоковая терапия лучше чем путь Єрдогана
Додано: Чет 02 чер, 2022 15:36
Додано: Чет 02 чер, 2022 15:39
Я на днях читав бесіду з Шевченком, він казав, що зараз багато бажаючих переводити залишки доходів чи заощадження у валюту, ставки по депо і овдп не відповідають реаліям.
При ставці в 10% ніхто не задумується, що робити з гривнею, зрозуміло що приймається рішення купувати валюту і тікати з боргових паперів і гривні.
Шевченко казав, що рішення підняти ставку теж дуже погане для Уряда і бізнеса, але замаячила гіперінфляція і ймовірна втрата керованості фінансової системи.
Тобто вибирали між поганим і катастрофічним.
Вибрали погане.
Головне зараз для НБУ створити умови, щоб відчайдухи і патріоти гривні не відчували себе лохами і знали заради чого ризикують.
Ніхто не знає, а чи доречна зараз купівля валюти по 36, чи краще купити річне Овдп під 20% чи навіть 25%?
Тому НБУ хоче розвантажити валютний ринок від зайвих покупців, щоб менше витрачати дорогоцінної валюти на інтервенції.
А курс нажаль буде девальвувати, тільки не так швидко, після такої радикальної ревізії по обліковій ставці)))
|