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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 95549555955695579558>
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:57

  konstantin kirovograd написав:и не факт что банки поднимут ставки депозитов...зачем им гривна такая дорогая что они с ней будут делать-лучше рефенансом залится.
С сегодняшнего дня рефинас будет под 25% годовых... ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:12

  asti написав:
  konstantin kirovograd написав:и не факт что банки поднимут ставки депозитов...зачем им гривна такая дорогая что они с ней будут делать-лучше рефенансом залится.
С сегодняшнего дня рефинас будет под 25% годовых... ;)

Ви не дуже уважно слідкували за новинами, буде під 27%, а депосертифікати під 23.
Я звичайно засуджую НБУ, але він обирав між поганим і кратним девалом із 90-хх.
Чому так зробив Нацбанк?
Ви зараз почуєте на скільки зменшились резерви в валюті і ви все самі зрозумієте.
В нас було 26.6 ярда, а стане на 1 червня 23 с копійками.
Я вірю НБУ, я знаю що там профі і це єдине вірне рішення.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На який курс очікувати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:На який курс очікувати?

Вам по днях, чи по днях + ще й і по годинах? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну что, в вс бакс будет уже 34
шоковая терапия лучше чем путь Єрдогана
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:36

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.8/36.2
EUR/UAH 38/38.6

USD/UAH 35.7/36
EUR/UAH 38/38.6

USD/UAH 35.9/36.2
EUR/UAH 38.2/38.7

USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.3/38.8[/quote]

USD/UAH 35.8/36.2
EUR/UAH 38.1/38.7
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:39

  Investor_K написав:На який курс очікувати?

Я на днях читав бесіду з Шевченком, він казав, що зараз багато бажаючих переводити залишки доходів чи заощадження у валюту, ставки по депо і овдп не відповідають реаліям.
При ставці в 10% ніхто не задумується, що робити з гривнею, зрозуміло що приймається рішення купувати валюту і тікати з боргових паперів і гривні.
Шевченко казав, що рішення підняти ставку теж дуже погане для Уряда і бізнеса, але замаячила гіперінфляція і ймовірна втрата керованості фінансової системи.
Тобто вибирали між поганим і катастрофічним.
Вибрали погане.
Головне зараз для НБУ створити умови, щоб відчайдухи і патріоти гривні не відчували себе лохами і знали заради чого ризикують.
Ніхто не знає, а чи доречна зараз купівля валюти по 36, чи краще купити річне Овдп під 20% чи навіть 25%?
Тому НБУ хоче розвантажити валютний ринок від зайвих покупців, щоб менше витрачати дорогоцінної валюти на інтервенції.
А курс нажаль буде девальвувати, тільки не так швидко, після такої радикальної ревізії по обліковій ставці)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:04

  Василь-Рівне написав:
  Investor_K написав:На який курс очікувати?
Вам по днях, чи по днях + ще й і по годинах? :wink:
До Нового року - 50, а дні, години... то вже самі рахуйте//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну короткие ОВГЗ под 27-30% можно уже рассмотреть
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:07

  Олежан написав:ну короткие ОВГЗ под 27-30% можно уже рассмотреть

А може тривалі також є сенс? Щоб до самої смерті забезпечити собі стабільний пасивний дохід.
Investor_K
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