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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9555955695579558>
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:09

  Investor_K написав:
  Олежан написав:ну короткие ОВГЗ под 27-30% можно уже рассмотреть

А може тривалі також є сенс? Щоб до самої смерті забезпечити собі стабільний пасивний дохід.

в период войны? не спасибо
хочется долгосрочных вложений - купи евробонды 32 года погашения с доходностью 25% в баксах
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:11

  Олежан написав:
  Investor_K написав:
  Олежан написав:ну короткие ОВГЗ под 27-30% можно уже рассмотреть

А може тривалі також є сенс? Щоб до самої смерті забезпечити собі стабільний пасивний дохід.

в период войны? не спасибо

А после войны такое никто не предложит.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

лучше не много но постоянно чем много но никогда)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:22

  Олежан написав:лучше не много но постоянно чем много но никогда)

Краще менше та краще?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:25

  asti написав:
  Logo написав:Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
По логике вещей такое повышение ставки должно вызвать резкое укрепление нацвалюты, НО(!) в нынешних реалиях (война, падение экспорта, дефицит бюджета, который закрывается эмиссией) эффект может быть обратным так как рост ставки сразу а 2,5 раза показывает насколько плохи дела в экономике
в целом и финансах в частности!
Я честно говоря не понимаю эту тактику "с места в карьер" - могли бы для начала до 15% повысить, эффект бы дало,
но не напугало хоть...

такие скачки как минимум настораживают.
Мне кажется, что наши традиционно решили собезянничать рашкостан.
Там точно так же рвонули вверх ставку, а потом пошли вниз.
Но ситуация в экономике у них и у нас совершенно разная.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

>Мне кажется, что наши традиционно решили собезянничать рашкостан.

если мы так же быстро не начнем снижать ставки то уже убъет заемщиков с их кредитами, т.е. остатки работающей экономики
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кстати, скажите, автокредиты которые выдавались, ставка фиксированная или плавающая?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Олежан написав:кстати, скажите, автокредиты которые выдавались, ставка фиксированная или плавающая?

Обычно фиксированная.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:44

  foxluck написав:
  Олежан написав:кстати, скажите, автокредиты которые выдавались, ставка фиксированная или плавающая?

Обычно фиксированная.

т.е. тот кто взял авто под 12-13% кредит на 7 лет в грн при курсе 25 тот в крутом профите
Востаннє редагувалось Олежан в Чет 02 чер, 2022 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:44

Голова Нацбанку: "Час розпочати обговорення нової програми з МВФ"

Він зауважив, що зараз рахунок в МВФ є одним із адміністративних інструментів, який використовується для отримання міжнародної допомоги.

"Це не є часткою програми – це фінансовий інструмент, за допомогою якого Україна отримує гроші від міжнародний партнерів", – підкреслив Шевченко. Він додав, що наразі вже є країни, які ухвалили рішення щодо передачі Україні частини свої спеціальних прав запозичення (СПЗ), і є частина країн, де це ще обговорюється.
jump
 
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