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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 чер, 2022 16:09
Investor_K написав: Олежан написав:
ну короткие ОВГЗ под 27-30% можно уже рассмотреть
А може тривалі також є сенс? Щоб до самої смерті забезпечити собі стабільний пасивний дохід.
в период войны? не спасибо
хочется долгосрочных вложений - купи евробонды 32 года погашения с доходностью 25% в баксах
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Олежан
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:11
Олежан написав: Investor_K написав: Олежан написав:
ну короткие ОВГЗ под 27-30% можно уже рассмотреть
А може тривалі також є сенс? Щоб до самої смерті забезпечити собі стабільний пасивний дохід.
в период войны? не спасибо
А после войны такое никто не предложит.
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Investor_K
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:11
лучше не много но постоянно чем много но никогда)
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Олежан
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:22
Олежан написав:
лучше не много но постоянно чем много но никогда)
Краще менше та краще?
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Investor_K
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:25
asti написав: Logo написав:
Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
По логике вещей такое повышение ставки должно вызвать резкое укрепление нацвалюты, НО(!) в нынешних реалиях (война, падение экспорта, дефицит бюджета, который закрывается эмиссией) эффект может быть обратным так как рост ставки сразу а 2,5 раза показывает насколько плохи дела в экономике
в целом и финансах в частности!
Я честно говоря не понимаю эту тактику "с места в карьер" - могли бы для начала до 15% повысить, эффект бы дало,
но не напугало хоть...
такие скачки как минимум настораживают.
Мне кажется, что наши традиционно решили собезянничать рашкостан.
Там точно так же рвонули вверх ставку, а потом пошли вниз.
Но ситуация в экономике у них и у нас совершенно разная.
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antey1969
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:35
>Мне кажется, что наши традиционно решили собезянничать рашкостан.
если мы так же быстро не начнем снижать ставки то уже убъет заемщиков с их кредитами, т.е. остатки работающей экономики
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Олежан
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:38
кстати, скажите, автокредиты которые выдавались, ставка фиксированная или плавающая?
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Олежан
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:43
Олежан написав:
кстати, скажите, автокредиты которые выдавались, ставка фиксированная или плавающая?
Обычно фиксированная.
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foxluck
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:44
foxluck написав: Олежан написав:
кстати, скажите, автокредиты которые выдавались, ставка фиксированная или плавающая?
Обычно фиксированная.
т.е. тот кто взял авто под 12-13% кредит на 7 лет в грн при курсе 25 тот в крутом профите
Востаннє редагувалось Олежан
в Чет 02 чер, 2022 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Олежан
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:44
Голова Нацбанку: "Час розпочати обговорення нової програми з МВФ"
Він зауважив, що зараз рахунок в МВФ є одним із адміністративних інструментів, який використовується для отримання міжнародної допомоги.
"Це не є часткою програми – це фінансовий інструмент, за допомогою якого Україна отримує гроші від міжнародний партнерів", – підкреслив Шевченко. Він додав, що наразі вже є країни, які ухвалили рішення щодо передачі Україні частини свої спеціальних прав запозичення (СПЗ), і є частина країн, де це ще обговорюється.
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jump
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