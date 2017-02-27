alex_dvornichenko написав:Я конечно не финансист...повышение ставки это к гривнедефициту, оный уменьшает давление на курс.
В общем - это верно. Это позволит на какое-то время "связать гривну". 1. Но каждый год масса гривны чисто в процентом выражении будет возрастать на 25% (через выплаты минфина), 2. плюс фактическая эмиссия Нацбанком, которая уже не поддаётся исчислению (по нынешнему официальному курсу около экв 10 млрд баксов).
Поэтому в дальнейшей перспективе нас ждёт новый уровень Фибоначчи.
Если сейчас брать за "базу" 36 - то новая ступенька будет 56-64 (она будет достигаться не постепенно, а ступенькой, в течение недели-двух, в лучшем случае через 2-3 года)
эмиссия пока на уровне 130 млрд. откуда цифра 10 млрд дол?
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............02.06.2022...........03.06.2022 дата розрахунку..............01.06.2022............02.06.2022 Євро.................................31,3247.................31,2808...-0.14% Долар США......................29,2549.................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0692 (вчера 1.0708).
Индекс доллара DXY в 15-00 102.18 (вчера 102.06)
НБУ сегодня повысил учетную ставку с 10% сразу до 25%. Я не готов тягаться с профессионалами из НБУ, но смысл сего действа от меня ускользает, особенно учитывая замечание в тексте обоснования об "ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии" и о немонетрном характере инфляции. Получается, что государство само себе сделало ресурсы дорогими. Оправдано ли это, будем посмотреть. Я бы начинал такие действия, когда замаячило бы скорое окончание войны. Из того, на что не отреагирует пресса, следует обратить внимание на расширение коридора процентных ставок:
НБУ написав:Також Національний банк вирішив розширити коридор процентних ставок за монетарними операціями з банками для того, щоб створити додатковий простір для пожвавлення міжбанківського ринку. Отже, з 03 червня ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в. п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в. п..
вопрос - на экономику совсем забили? тут бы надо стимулировать, а сейчас ставки на кредиты пойдут резко вверх...
опять же - Приват собрался держать ставки по кредитам для физиков на уровне 1,7% в месяц - как они это совместят со ставкой НБУ 25%???
уже написали - ради ОВГЗ. а в целом странное решение, кажется от него будет больше проблем.