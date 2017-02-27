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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9555955695579558
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:29

  Вкладчик1234 написав:
  alex_dvornichenko написав:Я конечно не финансист...повышение ставки это к гривнедефициту, оный уменьшает давление на курс.

В общем - это верно.
Это позволит на какое-то время "связать гривну".
1. Но каждый год масса гривны чисто в процентом выражении будет возрастать на 25% (через выплаты минфина),
2. плюс фактическая эмиссия Нацбанком, которая уже не поддаётся исчислению (по нынешнему официальному курсу около экв 10 млрд баксов).

Поэтому в дальнейшей перспективе нас ждёт новый уровень Фибоначчи.

Если сейчас брать за "базу" 36 - то новая ступенька будет 56-64 (она будет достигаться не постепенно, а ступенькой, в течение недели-двух, в лучшем случае через 2-3 года)

эмиссия пока на уровне 130 млрд. откуда цифра 10 млрд дол?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:32

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............02.06.2022...........03.06.2022
дата розрахунку..............01.06.2022............02.06.2022
Євро.................................31,3247.................31,2808...-0.14%
Долар США......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0692 (вчера 1.0708).

Индекс доллара DXY в 15-00 102.18 (вчера 102.06)

НБУ сегодня повысил учетную ставку с 10% сразу до 25%.
Я не готов тягаться с профессионалами из НБУ, но смысл сего действа от меня ускользает, особенно учитывая замечание в тексте обоснования об "ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии" и о немонетрном характере инфляции. Получается, что государство само себе сделало ресурсы дорогими. Оправдано ли это, будем посмотреть. Я бы начинал такие действия, когда замаячило бы скорое окончание войны.
Из того, на что не отреагирует пресса, следует обратить внимание на расширение коридора процентных ставок:
НБУ написав:Також Національний банк вирішив розширити коридор процентних ставок за монетарними операціями з банками для того, щоб створити додатковий простір для пожвавлення міжбанківського ринку. Отже, з 03 червня ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в. п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в. п..

вопрос - на экономику совсем забили?
тут бы надо стимулировать, а сейчас ставки на кредиты пойдут резко вверх...

опять же - Приват собрался держать ставки по кредитам для физиков на уровне 1,7% в месяц - как они это совместят со ставкой НБУ 25%???

уже написали - ради ОВГЗ.
а в целом странное решение, кажется от него будет больше проблем.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:46

  Logo написав:Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((

а кто тут силен в прогнозах? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 18:16

  Shaman написав:
  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............02.06.2022...........03.06.2022
дата розрахунку..............01.06.2022............02.06.2022
Євро.................................31,3247.................31,2808...-0.14%
Долар США......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0692 (вчера 1.0708).

Индекс доллара DXY в 15-00 102.18 (вчера 102.06)

НБУ сегодня повысил учетную ставку с 10% сразу до 25%.
Я не готов тягаться с профессионалами из НБУ, но смысл сего действа от меня ускользает, особенно учитывая замечание в тексте обоснования об "ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии" и о немонетрном характере инфляции. Получается, что государство само себе сделало ресурсы дорогими. Оправдано ли это, будем посмотреть. Я бы начинал такие действия, когда замаячило бы скорое окончание войны.
Из того, на что не отреагирует пресса, следует обратить внимание на расширение коридора процентных ставок:
НБУ написав:Також Національний банк вирішив розширити коридор процентних ставок за монетарними операціями з банками для того, щоб створити додатковий простір для пожвавлення міжбанківського ринку. Отже, з 03 червня ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в. п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в. п..

вопрос - на экономику совсем забили?
тут бы надо стимулировать, а сейчас ставки на кредиты пойдут резко вверх...

опять же - Приват собрался держать ставки по кредитам для физиков на уровне 1,7% в месяц - как они это совместят со ставкой НБУ 25%???

уже написали - ради ОВГЗ.
а в целом странное решение, кажется от него будет больше проблем.

Дозволю собі відповісти словами самого ж пана Сибарита:
  Сибарит написав:Экспортеры страдают от разрушенных производственных мощностей и перекрытых каналов доставки. Никакими монетарными методами это не компенсировать. А коль результата приемлемого добиться не получится, приходится их интересами жертвовать. И уж тем более не стоит обращать внимание на "крупных экспортеров", которые валютную выручку перегоняют через гривну в наличную валюту. Именно от них сейчас стоит больше всего воя и требований сделать так, чтобы на них война не повлияла.
Сейчас в приоритете импорт, позволяющий хоть как-то выживать. Кстати, импортировать теперь приходится даже то, что раньше экспортировали, это тоже нарушает баланс. Вот им фиксированный курс и помогает - цена закупки в гривне получается меньше. Баланс выправляется за счет внешних поступлений. Без них мы просто не выстоим.
Ваши рассуждения справедливы для рыночной экономики, но в военной экономике это не работает.

Але все ж таки потрібно визнати, що дії НБУ здивували абсолютно всіх. Тепер або всі їх похваллять і скажуть та ми б теж так зробили, або... Ну, ви знаєте, що робиться в Україні якщо хтось помилився.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 18:23

  Logo написав:Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((


Отправьте на помощь ВСУ - не прогадаете 8)
fler
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  #<1 ... 9555955695579558
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