Сибарит написав:

Экспортеры страдают от разрушенных производственных мощностей и перекрытых каналов доставки. Никакими монетарными методами это не компенсировать. А коль результата приемлемого добиться не получится, приходится их интересами жертвовать. И уж тем более не стоит обращать внимание на "крупных экспортеров", которые валютную выручку перегоняют через гривну в наличную валюту. Именно от них сейчас стоит больше всего воя и требований сделать так, чтобы на них война не повлияла.Сейчас в приоритете импорт, позволяющий хоть как-то выживать. Кстати, импортировать теперь приходится даже то, что раньше экспортировали, это тоже нарушает баланс. Вот им фиксированный курс и помогает - цена закупки в гривне получается меньше. Баланс выправляется за счет внешних поступлений. Без них мы просто не выстоим.