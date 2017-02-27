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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 чер, 2022 19:59
Danaan написав: Logo написав:
Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
Сегодня полтавские валютчики обсуждали осенью бакс ПА50.
Гривневый депозит может быть в стабильные времена.
Какие времена были стабильными? Сложно даже припомнить.
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копейка
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Додано: Чет 02 чер, 2022 20:07
копейка написав: Danaan написав: Logo написав:
Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
Сегодня полтавские валютчики обсуждали осенью бакс ПА50.
Гривневый депозит может быть в стабильные времена.
Какие времена были стабильными? Сложно даже припомнить.
Школьные годы
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Investor_K
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Додано: Чет 02 чер, 2022 20:14
Investor_K написав:
Школьные годы
О том и речь...
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копейка
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