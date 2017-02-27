Додано: Чет 02 чер, 2022 21:21

Олежан написав: foxluck написав: Олежан написав: кстати, скажите, автокредиты которые выдавались, ставка фиксированная или плавающая? кстати, скажите, автокредиты которые выдавались, ставка фиксированная или плавающая?

Обычно фиксированная. Обычно фиксированная.

т.е. тот кто взял авто под 12-13% кредит на 7 лет в грн при курсе 25 тот в крутом профите т.е. тот кто взял авто под 12-13% кредит на 7 лет в грн при курсе 25 тот в крутом профите

Это сработало в конце 13 года на Тойоте с рестайлом их 150го Прадо (и немного c LX460/570). Новая морда авто, кредит перед 3х кратным девалом и минимальное падение цены за пять лет - 10% уплатил, правда страховка была дорогая, потом 90% перешли плавно в 40-50 за пять лет - и на выходе авто ценой 35 за пятилетнего на базаре за 35куе макс в рассрочку на пять лет и абсолютно нового и очень ликвидного.Леха тоже с новой мордой с 12 года шел с салона хорошо выше 130куе и на выходе в 19 году стоил меньше 70 при том что пятилетний с руками отрывали за 60. Но страховка тоже немного кушала бюджет и дырявила карман.