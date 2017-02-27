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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9557955895599560>
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 19:59

  Danaan написав:
  Logo написав:Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((

Сегодня полтавские валютчики обсуждали осенью бакс ПА50.
Гривневый депозит может быть в стабильные времена.

Какие времена были стабильными? Сложно даже припомнить.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:07

  копейка написав:
  Danaan написав:
  Logo написав:Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((

Сегодня полтавские валютчики обсуждали осенью бакс ПА50.
Гривневый депозит может быть в стабильные времена.

Какие времена были стабильными? Сложно даже припомнить.

Школьные годы
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:14

  Investor_K написав:Школьные годы

О том и речь...
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:09

  Олежан написав:
  Investor_K написав:
  Олежан написав:ну короткие ОВГЗ под 27-30% можно уже рассмотреть

А може тривалі також є сенс? Щоб до самої смерті забезпечити собі стабільний пасивний дохід.

в период войны? не спасибо
хочется долгосрочных вложений - купи евробонды 32 года погашения с доходностью 25% в баксах

Где продают ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

через любого не украинского брокера.(у нас пока временный запрет на перевод валюты)
у тебя жена ж зарубежом? дай денег, пусть откроет счет и купишь что надо
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:21

  Олежан написав:
  foxluck написав:
  Олежан написав:кстати, скажите, автокредиты которые выдавались, ставка фиксированная или плавающая?

Обычно фиксированная.

т.е. тот кто взял авто под 12-13% кредит на 7 лет в грн при курсе 25 тот в крутом профите

Это сработало в конце 13 года на Тойоте с рестайлом их 150го Прадо (и немного c LX460/570). Новая морда авто, кредит перед 3х кратным девалом и минимальное падение цены за пять лет - 10% уплатил, правда страховка была дорогая, потом 90% перешли плавно в 40-50 за пять лет - и на выходе авто ценой 35 за пятилетнего на базаре за 35куе макс в рассрочку на пять лет и абсолютно нового и очень ликвидного.
Леха тоже с новой мордой с 12 года шел с салона хорошо выше 130куе и на выходе в 19 году стоил меньше 70 при том что пятилетний с руками отрывали за 60. Но страховка тоже немного кушала бюджет и дырявила карман.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 02 чер, 2022 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

та да, страховка сколько будет 5-6%?
авто переоценят по рыночному курсу
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:27

Олежан
Любишь ездить - люби и саночки возить
Расход хорошо за 20 и привлекательность для криминалитета тоже никто не отменял,
Авто не для каждого.
Вот это и плохо. В штатах авто для среднего класса, а не тех кто хорошо разводит и лихо кидает.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:41

  барабашов написав:Олежан
Любишь ездить - люби и саночки возить
Расход хорошо за 20 и привлекательность для криминалитета тоже никто не отменял,
Авто не для каждого.
Вот это и плохо. В штатах авто для среднего класса, а не тех кто хорошо разводит и лихо кидает.

какая проблема честно работать?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:57

Олежан Причем бред,по поводу честно работать?
osya1964
 
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