|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 чер, 2022 22:17
Danaan написав: Logo написав:
Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
Сегодня полтавские валютчики обсуждали осенью бакс ПА50.
Гривневый депозит может быть в стабильные времена.
Ну если полтавские валютчики так говорят, тогда надо их слушать, они лучше знают))
А что Житомирские таксисты думают ?
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38295
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3695 раз.
- Подякували: 11713 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Чет 02 чер, 2022 22:26
asti написав: Logo написав:
Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
По логике вещей такое повышение ставки должно вызвать резкое укрепление нацвалюты, НО(!) в нынешних реалиях (война, падение экспорта, дефицит бюджета, который закрывается эмиссией) эффект может быть обратным так как рост ставки сразу а 2,5 раза показывает насколько плохи дела в экономике
в целом и финансах в частности!
Я честно говоря не понимаю эту тактику "с места в карьер" - могли бы для начала до 15% повысить, эффект бы дало,
но не напугало хоть...
А ведь реально напугало, я сначала даже не понял, что такое повышение пугает.
Покупать решил на следующей неделе, может опустится бакс до 32-33. Подняться то вроде как не должен.
-
Logo
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 10.10.14
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30599
|30313695
|
|
|1593
|10753286
|
Сер 01 чер, 2022 07:45
Ой+
|
|7972
|22524100
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|