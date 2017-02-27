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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9557955895599560
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:17

  Danaan написав:
  Logo написав:Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((

Сегодня полтавские валютчики обсуждали осенью бакс ПА50.
Гривневый депозит может быть в стабильные времена.


Ну если полтавские валютчики так говорят, тогда надо их слушать, они лучше знают))
А что Житомирские таксисты думают ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:26

  asti написав:
  Logo написав:Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
По логике вещей такое повышение ставки должно вызвать резкое укрепление нацвалюты, НО(!) в нынешних реалиях (война, падение экспорта, дефицит бюджета, который закрывается эмиссией) эффект может быть обратным так как рост ставки сразу а 2,5 раза показывает насколько плохи дела в экономике
в целом и финансах в частности!
Я честно говоря не понимаю эту тактику "с места в карьер" - могли бы для начала до 15% повысить, эффект бы дало,
но не напугало хоть...


А ведь реально напугало, я сначала даже не понял, что такое повышение пугает.
Покупать решил на следующей неделе, может опустится бакс до 32-33. Подняться то вроде как не должен.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:41

  Вкладчик1234 написав:

25% !

Как тебе такое? (с)

"Победная" ставка. Под 25-30% чистоганом можно и занести :)

Ну что, по 8-13% в баксах, и 25-35% в гривнах? :)

Забирал в мае депо в вечнозелёном. Попутно спрашиваю а что с гривней по депо, хоть 12 процентов будет скоро грязными на депозит. Ответ, о чем вы? Мы не кредитуем. На чем банк будет работать. А вы хотите 25-30чистыми:mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex lem написав:Мы не кредитуем. На чем банк будет работать. А вы хотите 25-30чистыми:mrgreen:


а до 2014-2015 года они сильно кого-то кредитовали ?
по-моему в нашем случае, уровень депо-ставки и уровень кредитования - не сильно связанные вещи, по факту :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:57

Мегабанк отмучился....
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 01:19

  asti написав:Мегабанк отмучился....


та ладно? неужели коньки отбросил? :roll:
greenback1996
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