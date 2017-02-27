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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 чер, 2022 22:17
Danaan написав: Logo написав:
Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
Сегодня полтавские валютчики обсуждали осенью бакс ПА50.
Гривневый депозит может быть в стабильные времена.
Ну если полтавские валютчики так говорят, тогда надо их слушать, они лучше знают))
А что Житомирские таксисты думают ?
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Додано: Чет 02 чер, 2022 22:26
asti написав: Logo написав:
Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((
По логике вещей такое повышение ставки должно вызвать резкое укрепление нацвалюты, НО(!) в нынешних реалиях (война, падение экспорта, дефицит бюджета, который закрывается эмиссией) эффект может быть обратным так как рост ставки сразу а 2,5 раза показывает насколько плохи дела в экономике
в целом и финансах в частности!
Я честно говоря не понимаю эту тактику "с места в карьер" - могли бы для начала до 15% повысить, эффект бы дало,
но не напугало хоть...
А ведь реально напугало, я сначала даже не понял, что такое повышение пугает.
Покупать решил на следующей неделе, может опустится бакс до 32-33. Подняться то вроде как не должен.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 22:41
Вкладчик1234 написав:
25% !
Как тебе такое? (с)
"Победная" ставка. Под 25-30% чистоганом можно и занести
Ну что, по 8-13% в баксах, и 25-35% в гривнах?
Забирал в мае депо в вечнозелёном. Попутно спрашиваю а что с гривней по депо, хоть 12 процентов будет скоро грязными на депозит. Ответ, о чем вы? Мы не кредитуем. На чем банк будет работать. А вы хотите 25-30чистыми:mrgreen:
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alex lem
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Додано: Чет 02 чер, 2022 22:51
alex lem написав:
Мы не кредитуем. На чем банк будет работать. А вы хотите 25-30чистыми:mrgreen:
а до 2014-2015 года они сильно кого-то кредитовали ?
по-моему в нашем случае, уровень депо-ставки и уровень кредитования - не сильно связанные вещи, по факту
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Alex2007
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Додано: Чет 02 чер, 2022 22:57
Мегабанк отмучился....
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asti
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:40
Олежан написав: Investor_K написав: Олежан написав:
ну короткие ОВГЗ под 27-30% можно уже рассмотреть
А може тривалі також є сенс? Щоб до самої смерті забезпечити собі стабільний пасивний дохід.
в период войны? не спасибо
хочется долгосрочных вложений - купи евробонды 32 года погашения с доходностью 25% в баксах
Адресс?
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Vadim_
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:46
asti написав:
Мегабанк отмучился....
Пруф?
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Investor_K
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:08
Investor_K написав: asti написав:
Мегабанк отмучился....
Пруф?
https://www.megabank.ua/ru/news
Походу "издёж , только что две операции по переводу прошли .
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Vadim_
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:04
Investor_K написав: asti написав:
Мегабанк отмучился....
Пруф?
Это слухи - сегодня могут ввести ВА в банк. Ждите официальных уведомлений.
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Evgeny
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