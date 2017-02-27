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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9557955895599560
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:16

35.30-35.40/36.10-36.20

что за жизнь пошла
даже продавать приходится
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:27

Запорожье
USD/UAH 35.5/35.9
EUR/UAH 38/38.5
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:47

Стыдно признаться, (но я это совсем упустил из вида ).
Оказывается 5-летние кредиты рефинансирования которые НБУ начал давать в апреле 2020 года с плавающей ставкой. То есть сейчас за них банки должны платить 25% годовых ( ставка кредита = учетной ставке НБУ )
По-этому вчера такой срач был в фейсбуке.
У банков сейчас таких кредитов порядка 90 млрд.грн.
Для банков сейчас выход привлекать депозиты населения на длинные сроки по более низкой ставке. Но банки начнут сейчас конкурировать между собой, и рост ставок неизбежен.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:53

  Вкладчик1234 написав:В общем - это верно.
Это позволит на какое-то время "связать гривну".
1. Но каждый год масса гривны чисто в процентом выражении будет возрастать на 25% (через выплаты минфина),
2. плюс фактическая эмиссия Нацбанком, которая уже не поддаётся исчислению (по нынешнему официальному курсу около экв 10 млрд баксов).

Поэтому в дальнейшей перспективе нас ждёт новый уровень Фибоначчи.

Если сейчас брать за "базу" 36 - то новая ступенька будет 56-64 (она будет достигаться не постепенно, а ступенькой, в течение недели-двух, в лучшем случае через 2-3 года)

І навіть тепер доларові Фібоначі не мають спокою зі своїми мішками зелені. :lol:
Ви подивіться, на який рівень Фібоначі пішов срубель після такого ж різкого підвищення облікової ставки запоребриковим центробанком. Хочеш, не хочеш, а доведеться здавати бакси по курсу, нижчому за довоєнний. Хто гривень найкрасивіших не залишив собі на прожиття.
Mirax
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  #<1 ... 9557955895599560
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