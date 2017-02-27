Стыдно признаться, (но я это совсем упустил из вида ). Оказывается 5-летние кредиты рефинансирования которые НБУ начал давать в апреле 2020 года с плавающей ставкой. То есть сейчас за них банки должны платить 25% годовых ( ставка кредита = учетной ставке НБУ ) По-этому вчера такой срач был в фейсбуке. У банков сейчас таких кредитов порядка 90 млрд.грн. Для банков сейчас выход привлекать депозиты населения на длинные сроки по более низкой ставке. Но банки начнут сейчас конкурировать между собой, и рост ставок неизбежен.
Вкладчик1234 написав:В общем - это верно. Это позволит на какое-то время "связать гривну". 1. Но каждый год масса гривны чисто в процентом выражении будет возрастать на 25% (через выплаты минфина), 2. плюс фактическая эмиссия Нацбанком, которая уже не поддаётся исчислению (по нынешнему официальному курсу около экв 10 млрд баксов).
Поэтому в дальнейшей перспективе нас ждёт новый уровень Фибоначчи.
Если сейчас брать за "базу" 36 - то новая ступенька будет 56-64 (она будет достигаться не постепенно, а ступенькой, в течение недели-двух, в лучшем случае через 2-3 года)
І навіть тепер доларові Фібоначі не мають спокою зі своїми мішками зелені. Ви подивіться, на який рівень Фібоначі пішов срубель після такого ж різкого підвищення облікової ставки запоребриковим центробанком. Хочеш, не хочеш, а доведеться здавати бакси по курсу, нижчому за довоєнний. Хто гривень найкрасивіших не залишив собі на прожиття.
Evgeny написав:Стыдно признаться, (но я это совсем упустил из вида ). Оказывается 5-летние кредиты рефинансирования которые НБУ начал давать в апреле 2020 года с плавающей ставкой. То есть сейчас за них банки должны платить 25% годовых ( ставка кредита = учетной ставке НБУ ) По-этому вчера такой срач был в фейсбуке. У банков сейчас таких кредитов порядка 90 млрд.грн. Для банков сейчас выход привлекать депозиты населения на длинные сроки по более низкой ставке. Но банки начнут сейчас конкурировать между собой, и рост ставок неизбежен.
За банки сильно не хвилюйтеся, така ставка не на довго. Поки курс не прийде в норму. Треба трішки побрити доларових Фібоначі, і далі все прийде в норму.
Востаннє редагувалось Mirax в П'ят 03 чер, 2022 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Evgeny написав:Стыдно признаться, (но я это совсем упустил из вида ). Оказывается 5-летние кредиты рефинансирования которые НБУ начал давать в апреле 2020 года с плавающей ставкой. То есть сейчас за них банки должны платить 25% годовых ( ставка кредита = учетной ставке НБУ ) По-этому вчера такой срач был в фейсбуке. У банков сейчас таких кредитов порядка 90 млрд.грн. Для банков сейчас выход привлекать депозиты населения на длинные сроки по более низкой ставке. Но банки начнут сейчас конкурировать между собой, и рост ставок неизбежен.
А депозитних сертифікатів на 180 з лишком ярдів, НБУ буде наливати на цю котлету по 23% річних. Сказали про А, говоріть і про Б. Погасять власними грошами кредити рефінанса і буде усім щастя.
"На прошлой неделе спрос на валюту на межбанковском рынке со стороны клиентов банков вырос на 20% по сравнению с предыдущей неделей. При этом предложение долларов и евро сократилось на 32% – это усугубило дефицит безналичной валюты. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин."
"куди ці експортери дінуться" - відповідь від експортерів прийшла
https://www.megabank.ua/ru/news Походу "издёж , только что две операции по переводу прошли .
«Вчера, 2 июня, Национальный банк Украины отнес «Мегабанк» к категории неплатежеспособных. Это первый случай отнесения банка к категории неплатежеспособных во время войны, поэтому он заслуживает особого внимания всех органов власти», – подчеркнул Виктор Субботин.