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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:52
gonzo написав:
"На прошлой неделе спрос на валюту на межбанковском рынке со стороны клиентов банков вырос на 20% по сравнению с предыдущей неделей. При этом предложение долларов и евро сократилось на 32% – это усугубило дефицит безналичной валюты. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин."
"куди ці експортери дінуться" - відповідь від експортерів прийшла
ну так значить скоро введуть норму обовязвого продажу валюти, ну або піднімуть величину, якщо так норма вже є. справ то. нбу так вміє
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:54
валютные вкладчики Мегабанка попали хорошо.
Доллары вернут по 29,25
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Evgeny
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:56
odessit2007 написав:
35.30-35.40/36.10-36.20
что за жизнь пошла
даже продавать приходится
А що краще, як я почути від найкращого друга, який зараз в Сєвєродонецьку: "прощавай, я з усіма найдорощими попрощався, ти казав скоро зустрінемось, а х є р там, в нас тут ад?"
Так що не гнівіть Бога, з собою нічого не заберете, тому і економили в добрі часи, щоб зараз не дивитися на ціни і не сильно засмучуватися при буденних потребах.
По курсу, він звичайно сильно вниз не повинен йти, но і в гору не поскаче. А усім гравцям фінансового ринку вчора НБУ сказав: думайте(с).
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:10
Evgeny написав:
валютные вкладчики Мегабанка попали хорошо.
Доллары вернут по 29,25
Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 травня 2022 року становить 4 418,6
млн грн.
это копейки
Востаннє редагувалось prodigy
в П'ят 03 чер, 2022 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:13
wild.tomcat написав: gonzo написав:
"На прошлой неделе спрос на валюту на межбанковском рынке со стороны клиентов банков вырос на 20% по сравнению с предыдущей неделей. При этом предложение долларов и евро сократилось на 32% – это усугубило дефицит безналичной валюты. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин."
"куди ці експортери дінуться" - відповідь від експортерів прийшла
ну так значить скоро введуть норму обовязвого продажу валюти, ну або піднімуть величину, якщо так норма вже є. справ то. нбу так вміє
Если валюта в страну не заводится -- поднимай/не поднимай (пока, кстати, такой нормы нет) -- больше валюты на рынке не станет...
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_hunter
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:20
_hunter написав: wild.tomcat написав: gonzo написав:
"На прошлой неделе спрос на валюту на межбанковском рынке со стороны клиентов банков вырос на 20% по сравнению с предыдущей неделей. При этом предложение долларов и евро сократилось на 32% – это усугубило дефицит безналичной валюты. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин."
"куди ці експортери дінуться" - відповідь від експортерів прийшла
ну так значить скоро введуть норму обовязвого продажу валюти, ну або піднімуть величину, якщо так норма вже є. справ то. нбу так вміє
Если валюта в страну не заводится -- поднимай/не поднимай (пока, кстати, такой нормы нет) -- больше валюты на рынке не станет...
ну ви ніби як вчора народилися - норма продажу вводиться разом з нормою по заведенню валюти в україну на протязі терміну не більше ніж скільки там днів. чи таки вчора народилися?
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:37
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.5/35.9
EUR/UAH 38/38.5
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 38/38.5
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:45
Mirax написав:
І навіть тепер доларові Фібоначі не мають спокою зі своїми мішками зелені.
Ви подивіться, на який рівень Фібоначі пішов срубель після такого ж різкого підвищення облікової ставки запоребриковим центробанком. Хочеш, не хочеш, а доведеться здавати бакси по курсу, нижчому за довоєнний.
Хто гривень найкрасивіших не залишив собі на прожиття.
Разъясните мысль, пож.
Довоенный курс 29.25 , а сдать можно по 35.45 .
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