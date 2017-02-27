gonzo написав:"На прошлой неделе спрос на валюту на межбанковском рынке со стороны клиентов банков вырос на 20% по сравнению с предыдущей неделей. При этом предложение долларов и евро сократилось на 32% – это усугубило дефицит безналичной валюты. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин."
"куди ці експортери дінуться" - відповідь від експортерів прийшла
ну так значить скоро введуть норму обовязвого продажу валюти, ну або піднімуть величину, якщо так норма вже є. справ то. нбу так вміє
А що краще, як я почути від найкращого друга, який зараз в Сєвєродонецьку: "прощавай, я з усіма найдорощими попрощався, ти казав скоро зустрінемось, а х є р там, в нас тут ад?" Так що не гнівіть Бога, з собою нічого не заберете, тому і економили в добрі часи, щоб зараз не дивитися на ціни і не сильно засмучуватися при буденних потребах. По курсу, він звичайно сильно вниз не повинен йти, но і в гору не поскаче. А усім гравцям фінансового ринку вчора НБУ сказав: думайте(с).
gonzo написав:"На прошлой неделе спрос на валюту на межбанковском рынке со стороны клиентов банков вырос на 20% по сравнению с предыдущей неделей. При этом предложение долларов и евро сократилось на 32% – это усугубило дефицит безналичной валюты. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин."
"куди ці експортери дінуться" - відповідь від експортерів прийшла
ну так значить скоро введуть норму обовязвого продажу валюти, ну або піднімуть величину, якщо так норма вже є. справ то. нбу так вміє
Если валюта в страну не заводится -- поднимай/не поднимай (пока, кстати, такой нормы нет) -- больше валюты на рынке не станет...
gonzo написав:"На прошлой неделе спрос на валюту на межбанковском рынке со стороны клиентов банков вырос на 20% по сравнению с предыдущей неделей. При этом предложение долларов и евро сократилось на 32% – это усугубило дефицит безналичной валюты. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин."
"куди ці експортери дінуться" - відповідь від експортерів прийшла
ну так значить скоро введуть норму обовязвого продажу валюти, ну або піднімуть величину, якщо так норма вже є. справ то. нбу так вміє
Если валюта в страну не заводится -- поднимай/не поднимай (пока, кстати, такой нормы нет) -- больше валюты на рынке не станет...
ну ви ніби як вчора народилися - норма продажу вводиться разом з нормою по заведенню валюти в україну на протязі терміну не більше ніж скільки там днів. чи таки вчора народилися?
Mirax написав:І навіть тепер доларові Фібоначі не мають спокою зі своїми мішками зелені. Ви подивіться, на який рівень Фібоначі пішов срубель після такого ж різкого підвищення облікової ставки запоребриковим центробанком. Хочеш, не хочеш, а доведеться здавати бакси по курсу, нижчому за довоєнний. Хто гривень найкрасивіших не залишив собі на прожиття.
Разъясните мысль, пож. Довоенный курс 29.25 , а сдать можно по 35.45 .