Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:06
ПОХ 35.3 - 35.6
Investor_K
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:20
Alex2007 написав:
кстати, какого-то хрена мне ICU прислала приглашение купить ОВГЗ с гарантиями от минфина, только вот если б я был еще когда-то клиентом ICU
Мені таке теж тиждень тому приходило, на мій номер не фінансовий, хз де вони його надибали...
nighthawk5
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:24
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.5/35.9
EUR/UAH 38/38.5
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 38/38.5
дышим...
USD/UAH 35.7/36
EUR/UAH 38.2/38.7
edvardd
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:14
Mirax написав: vladimir07 написав:
Разъясните мысль, пож.
Довоенный курс 29.25 , а сдать можно по 35.45 .
Клікніть, щоб розгорнути всю картинку. Приблизно так во, плюс-мінус. Ловіть момент, поки є можливість здати дорого. Все так не буде!
а с ценами что делать будете?, - будете булку хлеба покупать за несколько баксов ?
а экспортеров - основных "майнеров" валюты в страну, - поддерживать собираетесь курсами 25-28 ?
Alex2007
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:48
Всім привіт!
Повернувся я звідти, де курс долара = 0
Добре, що доїзджають вже і до нас посилки з Європи👍
От тепер можна вже і плавно здобувати перемогу!
Чому "плавно"? А тому, що сили ворога треба теж тверезо оцінювати.
От саме цей осколок снаряда впав за декілька метрів від Успіха/нашої команди, коли ми просто вечеряли не в укритті...
Але, загалом - тепер по орках гатять з різної техніки! 👍 Що дуже тішить!
Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍
Успіх
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