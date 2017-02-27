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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9559956095619562
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ПОХ 35.3 - 35.6
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:кстати, какого-то хрена мне ICU прислала приглашение купить ОВГЗ с гарантиями от минфина, только вот если б я был еще когда-то клиентом ICU


Мені таке теж тиждень тому приходило, на мій номер не фінансовий, хз де вони його надибали...
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:24

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.5/35.9
EUR/UAH 38/38.5

USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 38/38.5

дышим...
USD/UAH 35.7/36
EUR/UAH 38.2/38.7
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:14

  Mirax написав:
  vladimir07 написав:Разъясните мысль, пож.
Довоенный курс 29.25 , а сдать можно по 35.45 .

Зображення
Клікніть, щоб розгорнути всю картинку. Приблизно так во, плюс-мінус. Ловіть момент, поки є можливість здати дорого. Все так не буде!


а с ценами что делать будете?, - будете булку хлеба покупать за несколько баксов ?
а экспортеров - основных "майнеров" валюты в страну, - поддерживать собираетесь курсами 25-28 ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:48

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Всім привіт!
Повернувся я звідти, де курс долара = 0 :)
Добре, що доїзджають вже і до нас посилки з Європи👍 :D
От тепер можна вже і плавно здобувати перемогу!
Чому "плавно"? А тому, що сили ворога треба теж тверезо оцінювати.
От саме цей осколок снаряда впав за декілька метрів від Успіха/нашої команди, коли ми просто вечеряли не в укритті...
Зображення

Але, загалом - тепер по орках гатять з різної техніки! 👍 Що дуже тішить!

Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍
Успіх
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