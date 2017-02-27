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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9559956095619562
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:кстати, какого-то хрена мне ICU прислала приглашение купить ОВГЗ с гарантиями от минфина, только вот если б я был еще когда-то клиентом ICU


Мені таке теж тиждень тому приходило, на мій номер не фінансовий, хз де вони його надибали...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:24

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.5/35.9
EUR/UAH 38/38.5

USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 38/38.5

дышим...
USD/UAH 35.7/36
EUR/UAH 38.2/38.7
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:14

  Mirax написав:
  vladimir07 написав:Разъясните мысль, пож.
Довоенный курс 29.25 , а сдать можно по 35.45 .

Зображення
Клікніть, щоб розгорнути всю картинку. Приблизно так во, плюс-мінус. Ловіть момент, поки є можливість здати дорого. Все так не буде!


а с ценами что делать будете?, - будете булку хлеба покупать за несколько баксов ?
а экспортеров - основных "майнеров" валюты в страну, - поддерживать собираетесь курсами 25-28 ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:48

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Всім привіт!
Повернувся я звідти, де курс долара = 0 :)
Добре, що доїзджають вже і до нас посилки з Європи👍 :D
От тепер можна вже і плавно здобувати перемогу!
Чому "плавно"? А тому, що сили ворога треба теж тверезо оцінювати.
От саме цей осколок снаряда впав за декілька метрів від Успіха/нашої команди, коли ми просто вечеряли не в укритті...
Зображення

Але, загалом - тепер по орках гатять з різної техніки! 👍 Що дуже тішить!

Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:58

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

Що тут нового?
Підвищили ставку - то тепер очікувати депоставки 18-20% в грн?
Через який час почнуть банки змінювати депоставки?

п.с.
На вогневій - білка дивиться, чи наш снаряд попав у бліндаж орків і, заодно, - передає привіт Холяві ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:25

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................03.06.2022...........06.06.2022
дата розрахунку...............02.06.2022............03.06.2022
Євро..................................31,2808.................31,3876...+0.34%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0729 (вчера 1.0692).

Индекс доллара DXY в 15-00 101.93 (вчера 102.18)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто бы мог подумать, что Alex2006, как обычно, снова окажется прав :)
Привет Долярчику!
А так, у экспортеров формируется огромный долларовый навес из-за придерживания валюты, обязательная продажа не сильно улучшит расклад, поэтому скорее всего будет незначительное повышение официального курса, но все зависит от темпов укрепления гривны. Если упадем до 33 - тогда официальный курс менять не будут. Текущие идеи доп налогов на некритический импорт тоже не сильно повлияют.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:59

  Успіх написав:Що тут нового?
Підвищили ставку - то тепер очікувати депоставки 18-20% в грн?
Через який час почнуть банки змінювати депоставки?



Думаю с понедельника можем увидеть постепенный рост.
А еще банки могут пойти по хитрому, повышать ставки только по коротким депозитам.
Это кстати относится и Минфину с ОВГЗ.
Вспомните 2019 год, когда по кортоким были ставки 19,5% ( 3 мес ) а по длинным 16-18% ( более 2х лет )
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:15

  fler написав:
  Logo написав:Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((


Отправьте на помощь ВСУ - не прогадаете 8)


Как легко тратить чужие деньги, правда? Особенно приятно - на благие цели.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:17

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.5/35.9
EUR/UAH 38/38.5

USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 38/38.5

дышим...
USD/UAH 35.7/36
EUR/UAH 38.2/38.7

USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37/9/38.4
edvardd
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