Мені таке теж тиждень тому приходило, на мій номер не фінансовий, хз де вони його надибали...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:24
Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:14
а с ценами что делать будете?, - будете булку хлеба покупать за несколько баксов ?
а экспортеров - основных "майнеров" валюты в страну, - поддерживать собираетесь курсами 25-28 ?
Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:48
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Всім привіт!
Повернувся я звідти, де курс долара = 0
Добре, що доїзджають вже і до нас посилки з Європи👍
От тепер можна вже і плавно здобувати перемогу!
Чому "плавно"? А тому, що сили ворога треба теж тверезо оцінювати.
От саме цей осколок снаряда впав за декілька метрів від Успіха/нашої команди, коли ми просто вечеряли не в укритті...
Але, загалом - тепер по орках гатять з різної техніки! 👍 Що дуже тішить!
Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍
Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:58
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:25
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................03.06.2022...........06.06.2022
дата розрахунку...............02.06.2022............03.06.2022
Євро..................................31,2808.................31,3876...+0.34%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0729 (вчера 1.0692).
Индекс доллара DXY в 15-00 101.93 (вчера 102.18)
Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто бы мог подумать, что Alex2006, как обычно, снова окажется прав
Привет Долярчику!
А так, у экспортеров формируется огромный долларовый навес из-за придерживания валюты, обязательная продажа не сильно улучшит расклад, поэтому скорее всего будет незначительное повышение официального курса, но все зависит от темпов укрепления гривны. Если упадем до 33 - тогда официальный курс менять не будут. Текущие идеи доп налогов на некритический импорт тоже не сильно повлияют.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:59
Думаю с понедельника можем увидеть постепенный рост.
А еще банки могут пойти по хитрому, повышать ставки только по коротким депозитам.
Это кстати относится и Минфину с ОВГЗ.
Вспомните 2019 год, когда по кортоким были ставки 19,5% ( 3 мес ) а по длинным 16-18% ( более 2х лет )
Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:15
Как легко тратить чужие деньги, правда? Особенно приятно - на благие цели.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:17
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