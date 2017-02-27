Попробували би не відправити
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Попробували би не відправити
Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:44
Тут трохи розповів, як ВЖЕ допомагає нам закордонна зброя/техніка👍
viewtopic.php?f=131&t=247991&p=5441510#p5441510
Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:47
Человеку "свалилось нежданно негаданно" немалые деньги, в которых он "не нуждается для жизни". При этом ему даже в голову не пришло отправить хоть копейку на помощь ВСУ. Вас это не удивляет? А меня удивляет. Потому что я знаю многих людей, которым деньги не сваливаются, но они каждый месяц отчисляют на ВСУ до 10% своих доходов.
Страшно подумать, что было бы сейчас с нашей страной, если б не было волонтерской помощи - деньгами, вещами, услугами и т.д.
Но при этом есть немало уродов с деньгами, которые отсиживаются в сторонке, не принимая никакого участия и ожидая, что им все должны - защитить от врага их .опы и майно
Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
новини хоч плач .... висока облікова ставка - це ДУЖЕ погано для економіки це смерть
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:33
Погрожував з'їсти Шольца, якщо не дасть хоч сотню шоломів.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:34
Запам'ятайте, а краще запишіть!
А що тут думати - якщо я точно знаю, що без волонтерської допомоги - війна ВЖЕ б була завершена!
Завершена нашою поразкою...
Саме так!
Тому що ми всі тут на фронті БАЧИМО шалену допомогу волонтерів!!!
Ще раз - в десятий раз повторю - більша половина нашої майбутньої перемоги буде ТІЛЬКИ ЗАВДЯКИ ВОЛОНТЕРАМ!!!
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