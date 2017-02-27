Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:14

fler написав:

Как легко тратить чужие деньги, правда? Особенно приятно - на благие цели. Как легко тратить чужие деньги, правда? Особенно приятно - на благие цели.

каждый месяц

до 10%

Человеку "свалилось нежданно негаданно" немалые деньги, в которых он "не нуждается для жизни".. Вас это не удивляет? А меня удивляет. Потому что я знаю многих людей, которым деньги не сваливаются, но ониотчисляют на ВСУсвоих доходов.Страшно подумать, что было бы сейчас с нашей страной, если б не было волонтерской помощи - деньгами, вещами, услугами и т.д.Но при этом есть немало уродов с деньгами, которые отсиживаются в сторонке, не принимая никакого участия и ожидая, что им все должны - защитить от врага их .опы и майно[/quote]"Пруф или балабол".Вроде и взрослые люди, а рассуждения как в садике. Откуда Вы знаете что у человека за ситуация? Откуда Вы знаете сколько он жертвовал/жертвует/планирует пожертвовать? Но свою картину мира, навешав ярлыков и раздав всем сестрам по серьгам пренепременно нужно рассказать. Это чтобы пальцы от плетения сеток/готовки пирожков размять?