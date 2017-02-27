RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9560956195629563
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Добре, що доїзджають вже і до нас посилки з Європи👍

Попробували би не відправити https://glavcom.ua/country/politics/ste ... 50383.html
Зображення
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:44

  Ой+ написав:
  Успіх написав:Добре, що доїзджають вже і до нас посилки з Європи👍

Попробували би не відправити https://glavcom.ua/country/politics/ste ... 50383.html
Зображення

Тут трохи розповів, як ВЖЕ допомагає нам закордонна зброя/техніка👍
viewtopic.php?f=131&t=247991&p=5441510#p5441510
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 18.03.21
Подякував: 118 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:47

  striped написав:
  fler написав:
  Logo написав:Свалилось на меня нежданно негаданно 170тыс грн. Для жизни в них не нуждаюсь, думал завтра приобрести на них доллар, а теперь после такого повышения думаю на следующей неделе...
Что скадете господа финансисты? Сам я не силён в прогнозах((


Отправьте на помощь ВСУ - не прогадаете 8)


Как легко тратить чужие деньги, правда? Особенно приятно - на благие цели.


Человеку "свалилось нежданно негаданно" немалые деньги, в которых он "не нуждается для жизни". При этом ему даже в голову не пришло отправить хоть копейку на помощь ВСУ. Вас это не удивляет? А меня удивляет. Потому что я знаю многих людей, которым деньги не сваливаются, но они каждый месяц отчисляют на ВСУ до 10% своих доходов.
Страшно подумать, что было бы сейчас с нашей страной, если б не было волонтерской помощи - деньгами, вещами, услугами и т.д.
Но при этом есть немало уродов с деньгами, которые отсиживаются в сторонке, не принимая никакого участия и ожидая, что им все должны - защитить от врага их .опы и майно :evil:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 1194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://youtu.be/JnDHZvHTHVM :( :cry: :cry:
новини хоч плач .... висока облікова ставка - це ДУЖЕ погано для економіки це смерть
yama
 
Повідомлень: 4250
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8565 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:33

  Ой+ написав:
  Успіх написав:Добре, що доїзджають вже і до нас посилки з Європи👍

Попробували би не відправити https://glavcom.ua/country/politics/ste ... 50383.html
Зображення

Погрожував з'їсти Шольца, якщо не дасть хоч сотню шоломів.
centurionus
 
Повідомлень: 1711
З нами з: 07.10.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:34

Запам'ятайте, а краще запишіть!

  fler написав:Человеку "свалилось нежданно негаданно" немалые деньги, в которых он "не нуждается для жизни". При этом ему даже в голову не пришло отправить хоть копейку на помощь ВСУ. Вас это не удивляет? А меня удивляет. Потому что я знаю многих людей, которым деньги не сваливаются, но они каждый месяц отчисляют на ВСУ до 10% своих доходов.
Страшно подумать, что было бы сейчас с нашей страной, если б не было волонтерской помощи - деньгами, вещами, услугами и т.д.
Но при этом есть немало уродов с деньгами, которые отсиживаются в сторонке, не принимая никакого участия и ожидая, что им все должны - защитить от врага их .опы и майно

А що тут думати - якщо я точно знаю, що без волонтерської допомоги - війна ВЖЕ б була завершена!
Завершена нашою поразкою...

Саме так!
Тому що ми всі тут на фронті БАЧИМО шалену допомогу волонтерів!!!
Ще раз - в десятий раз повторю - більша половина нашої майбутньої перемоги буде ТІЛЬКИ ЗАВДЯКИ ВОЛОНТЕРАМ!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 18.03.21
Подякував: 118 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:ТІЛЬКИ ЗАВДЯКИ ВОЛОНТЕРАМ!!!

слава ЗСУ та Волонтерам!
позор державі і крадіям податків, які майли йти на армію...
greenozon
 
Повідомлень: 13546
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:14

  fler написав:
Как легко тратить чужие деньги, правда? Особенно приятно - на благие цели.


Человеку "свалилось нежданно негаданно" немалые деньги, в которых он "не нуждается для жизни". При этом ему даже в голову не пришло отправить хоть копейку на помощь ВСУ. Вас это не удивляет? А меня удивляет. Потому что я знаю многих людей, которым деньги не сваливаются, но они каждый месяц отчисляют на ВСУ до 10% своих доходов.
Страшно подумать, что было бы сейчас с нашей страной, если б не было волонтерской помощи - деньгами, вещами, услугами и т.д.
Но при этом есть немало уродов с деньгами, которые отсиживаются в сторонке, не принимая никакого участия и ожидая, что им все должны - защитить от врага их .опы и майно :evil:[/quote]

"Пруф или балабол".

Вроде и взрослые люди, а рассуждения как в садике. Откуда Вы знаете что у человека за ситуация? Откуда Вы знаете сколько он жертвовал/жертвует/планирует пожертвовать? Но свою картину мира, навешав ярлыков и раздав всем сестрам по серьгам пренепременно нужно рассказать. Это чтобы пальцы от плетения сеток/готовки пирожков размять?
striped
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2997 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9560956195629563
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3058, 3059, 3060
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30599 30314645
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 18:11
alex_dvornichenko
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 158, 159, 160
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1593 10753766
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 07:45
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22524201
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3249)
03.06.2022 19:07
Мегабанк (195)
03.06.2022 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.