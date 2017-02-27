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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9561956295639564
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:31

  Alex2007 написав:
  Mirax написав:
  vladimir07 написав:Разъясните мысль, пож.
Довоенный курс 29.25 , а сдать можно по 35.45 .

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а с ценами что делать будете?, - будете булку хлеба покупать за несколько баксов ?
а экспортеров - основных "майнеров" валюты в страну, - поддерживать собираетесь курсами 25-28 ?

Аптеки в онлайн сначала убрали товар, а потом подняли цены, еще вчера.
3 измерения в действии - правительство, деньги, люди.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тася под 0 срезала кредлимит, мотивируя ставкой НБУ.. тоже правильно - зачем повышать депоставки, если можно убрать лимиты на кредиты)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:40

  Alex2007 написав:а с ценами что делать будете?, - будете булку хлеба покупать за несколько баксов ?
а экспортеров - основных "майнеров" валюты в страну, - поддерживать собираетесь курсами 25-28 ?

Ціни ми не будемо розганяти курсом, на додачу до бюджетного дефіциту. Бо пенсіонерам з 30 євро пенсії булка хліба стане просто не доступна. А значить виробництво орієнтоване на внутрішнього споживача стане колом.
А експортерам хіба потрібна якась підтримка? Вони і так непогано маються, при нинішніх то світових цінах на сировину і знятих квотах. Навпаки, прийшов час експортерам підтримати свою країну, з ресурсів якої роблять свій експорт, і з якої живуть.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mirax написав:Ціни ми не будемо розганяти курсом, на додачу до бюджетного дефіциту. Бо пенсіонерам з 30 євро пенсії булка хліба стане просто не доступна. А значить виробництво орієнтоване на внутрішнього споживача стане колом.


а ось в тому то і справа, що ціни стримати дуже складно, мабуть нереально. Уряду у будь-якому разі доведеться якось індексувати доходи бюджетників.

Тобто , звичайно, деякий час таким способом (підняття ставки) стримати курс можна, але здається мені , що у довгостроковій перспективі все одно рівень 30- буде якимось нездоровим для економіки.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 00:18

  Alex2007 написав:а ось в тому то і справа, що ціни стримати дуже складно, мабуть нереально. Уряду у будь-якому разі доведеться якось індексувати доходи бюджетників.

Тобто , звичайно, деякий час таким способом (підняття ставки) стримати курс можна, але здається мені , що у довгостроковій перспективі все одно рівень 30- буде якимось нездоровим для економіки.

А скуповування валюти на всю вільну гривню не виглядає нездоровим для економіки? Та ніяка фінансова система найпотужніших країн не витримає такого оленізму.
Mirax
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