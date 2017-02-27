Alex2007 написав:а с ценами что делать будете?, - будете булку хлеба покупать за несколько баксов ? а экспортеров - основных "майнеров" валюты в страну, - поддерживать собираетесь курсами 25-28 ?
Ціни ми не будемо розганяти курсом, на додачу до бюджетного дефіциту. Бо пенсіонерам з 30 євро пенсії булка хліба стане просто не доступна. А значить виробництво орієнтоване на внутрішнього споживача стане колом. А експортерам хіба потрібна якась підтримка? Вони і так непогано маються, при нинішніх то світових цінах на сировину і знятих квотах. Навпаки, прийшов час експортерам підтримати свою країну, з ресурсів якої роблять свій експорт, і з якої живуть.
Mirax написав:Ціни ми не будемо розганяти курсом, на додачу до бюджетного дефіциту. Бо пенсіонерам з 30 євро пенсії булка хліба стане просто не доступна. А значить виробництво орієнтоване на внутрішнього споживача стане колом.
а ось в тому то і справа, що ціни стримати дуже складно, мабуть нереально. Уряду у будь-якому разі доведеться якось індексувати доходи бюджетників.
Тобто , звичайно, деякий час таким способом (підняття ставки) стримати курс можна, але здається мені , що у довгостроковій перспективі все одно рівень 30- буде якимось нездоровим для економіки.