Alex2007 написав:а с ценами что делать будете?, - будете булку хлеба покупать за несколько баксов ? а экспортеров - основных "майнеров" валюты в страну, - поддерживать собираетесь курсами 25-28 ?
Ціни ми не будемо розганяти курсом, на додачу до бюджетного дефіциту. Бо пенсіонерам з 30 євро пенсії булка хліба стане просто не доступна. А значить виробництво орієнтоване на внутрішнього споживача стане колом. А експортерам хіба потрібна якась підтримка? Вони і так непогано маються, при нинішніх то світових цінах на сировину і знятих квотах. Навпаки, прийшов час експортерам підтримати свою країну, з ресурсів якої роблять свій експорт, і з якої живуть.
Mirax написав:Ціни ми не будемо розганяти курсом, на додачу до бюджетного дефіциту. Бо пенсіонерам з 30 євро пенсії булка хліба стане просто не доступна. А значить виробництво орієнтоване на внутрішнього споживача стане колом.
а ось в тому то і справа, що ціни стримати дуже складно, мабуть нереально. Уряду у будь-якому разі доведеться якось індексувати доходи бюджетників.
Тобто , звичайно, деякий час таким способом (підняття ставки) стримати курс можна, але здається мені , що у довгостроковій перспективі все одно рівень 30- буде якимось нездоровим для економіки.
Mirax написав:Ціни ми не будемо розганяти курсом, на додачу до бюджетного дефіциту. Бо пенсіонерам з 30 євро пенсії булка хліба стане просто не доступна. А значить виробництво орієнтоване на внутрішнього споживача стане колом.
а ось в тому то і справа, що ціни стримати дуже складно, мабуть нереально. Уряду у будь-якому разі доведеться якось індексувати доходи бюджетників.
А кто-то корректировал рост цен, как обещал в условиях войны? От правительства только было слышно "На социальные продукты цены стой, раз, два!"... Усе. Наверное этого достаточно, видимо не страшно, что уедут еще пару миллионов лишних ртов.
jump написав:спухлий від голодування та спрацьований голова верховної зради просить допомоги у ситого бюргера
Не пройняв, Треба ще було Юзика взяти для підсилення.
В результаті ми маємо лише сухі офіційні заяви, бо жодного спільного брифінгу за підсумками цих зустрічей у Берліні не було, пресі не надали навіть комюніке. " Вже 100 днів українці пручаються російському агресору . 100-денна війна у Європі. Дякуємо голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку за розмову у цей сумний 100-й день війни ", – от і весь твітт канцлера Залишилося відкритим питання і щодо постачання нашій країні хоч якоїсь зброї. "Якщо бути чесними: 100 днів війни — досі Німеччина не поставила в Україну жодної одиниці важкої техніки", — підбив підсумок візиту посол України в Берліні. Андрій Мельник , пише газета Frantfurter Allgemeine. https://world.segodnya.ua/ua/world/euro ... 23995.html
Alex2006 написав:Кто бы мог подумать, что Alex2006, как обычно, снова окажется прав Привет Долярчику! А так, у экспортеров формируется огромный долларовый навес из-за придерживания валюты, обязательная продажа не сильно улучшит расклад, поэтому скорее всего будет незначительное повышение официального курса, но все зависит от темпов укрепления гривны. Если упадем до 33 - тогда официальный курс менять не будут. Текущие идеи доп налогов на некритический импорт тоже не сильно повлияют.
Долярчик - молодець! Встигає нищити російських орків, ще й цікавиться новинами економіки. Життя продовжується!