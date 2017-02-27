Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 чер, 2022 08:04
Alex2007 написав:
Уряду у будь-якому разі доведеться якось індексувати доходи бюджетників.
навіщо це робити? до максімуму скоротити цих бюджетників (особливо працюючих пенсіонерів)...не нас час "гратися в популізм" (при рості цін на 50% на продукти, індекація пенсій на 4-6% це знущання, в той час як судді отримують більше 100к грн
нехай на час війни зроблять прожиточну мінімальну пенсію 7000грн для всіх пенсіонерів (незалежно від стажу), а всім іншим пенсіонерам обрізати зверху до 15-17к (депутати і судді/прокурори з голоду не помруть)
prodigy
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Додано: Суб 04 чер, 2022 08:47
Кому цікаво, поповнення рахунку Revolut через Google/Apple pay
https://youtu.be/wx3yg_Z2zt0
rationalism2
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Додано: Суб 04 чер, 2022 09:43
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edvardd
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Додано: Суб 04 чер, 2022 10:12
prodigy написав: Alex_ki написав:
Тася под 0 срезала кредлимит, мотивируя ставкой НБУ.. тоже правильно - зачем повышать депоставки, если можно убрать лимиты на кредиты)
странно, что только недавно
Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля
удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад
не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -
ничто
),
а сегодня этот вопрос на
1000м
месте из важных
Вы говорите как человек, который не живет в кредит
а многие живут, и для них это проблема...
Shaman
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Додано: Суб 04 чер, 2022 11:26
75stasstas75 написав: yulia956688 написав:
У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен
Коротко і по суті, і добавити нема чого, і кінця краю цьому не видно!
Qwerty
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Додано: Суб 04 чер, 2022 11:28
Investor_K написав:
До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
Думаю в кінці літа…
Qwerty
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