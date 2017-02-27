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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9562956395649565
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Уряду у будь-якому разі доведеться якось індексувати доходи бюджетників.


навіщо це робити? до максімуму скоротити цих бюджетників (особливо працюючих пенсіонерів)...не нас час "гратися в популізм" (при рості цін на 50% на продукти, індекація пенсій на 4-6% це знущання, в той час як судді отримують більше 100к грн

нехай на час війни зроблять прожиточну мінімальну пенсію 7000грн для всіх пенсіонерів (незалежно від стажу), а всім іншим пенсіонерам обрізати зверху до 15-17к (депутати і судді/прокурори з голоду не помруть)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кому цікаво, поповнення рахунку Revolut через Google/Apple pay
https://youtu.be/wx3yg_Z2zt0
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 09:43

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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:12

  prodigy написав:
  Alex_ki написав:Тася под 0 срезала кредлимит, мотивируя ставкой НБУ.. тоже правильно - зачем повышать депоставки, если можно убрать лимиты на кредиты)


странно, что только недавно

Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля

удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад

не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -ничто),
а сегодня этот вопрос на 1000м месте из важных

Вы говорите как человек, который не живет в кредит ;)
а многие живут, и для них это проблема...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:26

  75stasstas75 написав:
  yulia956688 написав:У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?

Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен

Коротко і по суті, і добавити нема чого, і кінця краю цьому не видно!
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:28

  Investor_K написав:До 40 точно дойдем. Но КОГДА?

Думаю в кінці літа…
Qwerty
 
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