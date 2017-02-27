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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9563956495659566>
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Уряду у будь-якому разі доведеться якось індексувати доходи бюджетників.


навіщо це робити? до максімуму скоротити цих бюджетників (особливо працюючих пенсіонерів)...не нас час "гратися в популізм" (при рості цін на 50% на продукти, індекація пенсій на 4-6% це знущання, в той час як судді отримують більше 100к грн

нехай на час війни зроблять прожиточну мінімальну пенсію 7000грн для всіх пенсіонерів (незалежно від стажу), а всім іншим пенсіонерам обрізати зверху до 15-17к (депутати і судді/прокурори з голоду не помруть)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кому цікаво, поповнення рахунку Revolut через Google/Apple pay
https://youtu.be/wx3yg_Z2zt0
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 09:43

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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:12

  prodigy написав:
  Alex_ki написав:Тася под 0 срезала кредлимит, мотивируя ставкой НБУ.. тоже правильно - зачем повышать депоставки, если можно убрать лимиты на кредиты)


странно, что только недавно

Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля

удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад

не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -ничто),
а сегодня этот вопрос на 1000м месте из важных

Вы говорите как человек, который не живет в кредит ;)
а многие живут, и для них это проблема...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:26

  75stasstas75 написав:
  yulia956688 написав:У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?

Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен

Коротко і по суті, і добавити нема чого, і кінця краю цьому не видно!
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:28

  Investor_K написав:До 40 точно дойдем. Но КОГДА?

Думаю в кінці літа…
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:52

  Qwerty написав:
  Investor_K написав:До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
Думаю в кінці літа…
а до 50...??
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:54

  asti написав:
  Qwerty написав:
  Investor_K написав:До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
Думаю в кінці літа…
а до 50...??

почему все привязываются к датам???

привязываться надо к событиям - вот когда НБУ выкупит 400 ярдов военных облигаций - вполне может быть. выкупит в этом году.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:37

От тоді і настане крок до перевороту думок© ;)

  Shaman написав:привязываться надо к событиям - вот когда

От коли ми здобудемо перемогу - от лише тоді і...
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:38

Від початку року НБУ продав вже 9 мільярдів доларів

Після рекордного продажу Нацбанком валюти на ринку минулого тижня обсяг дещо скоротився і становив 826 млн доларів, від початку року регулятор продав вже 9,4 млрд доларів.

Про це йдеться у даних НБУ.

Тижнем раніше Нацбанк продав 1,4 млрд доларів – рекордний з початку повномасштабної війни обсяг.

За цей тиждень Національному банку вдалося придбати всього 7,5 млн доларів, як і минулого тижня.

Від початку року НБУ продав вже 9,4 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 1,8 млрд доларів та 110 млн євро.
jump
 
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