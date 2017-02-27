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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:45
Qwerty написав: 75stasstas75 написав: yulia956688 написав:
У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен
Коротко і по суті, і добавити нема чого, і кінця краю цьому не видно!
Как бы, украинская гривна, как и любая подобная валюта, постоянно подвержена девальвации
Даже без войн и кризисов ...
А конкретно, то вторые выходные подряд, когда гривна немного припадет, чтобы потом немного укрепиться
Всё по классике - пересидеть выходные в валюте
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Додано: Суб 04 чер, 2022 12:46
Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить
жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...
95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед
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Додано: Суб 04 чер, 2022 13:01
prodigy написав:Shaman
надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить
жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...
95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед
Это такая глубокая тема, шо капец ...
как грится, помимо высшего образования, надо иметь среднее соображение и начальное воспитание
А так ...
В голове только "дают кредит". Да, дают, приходишь, только паспорт, код и вот оно - бабло на руках. И это бабло начинает жечь ляшку
В голове нет следующего шага "отдать кредит"
а уж просчитать на пару месяцев вперёд - это вообще из области фантастики
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Додано: Суб 04 чер, 2022 13:03
Shaman написав: prodigy написав: Alex_ki написав:
Тася под 0 срезала кредлимит, мотивируя ставкой НБУ.. тоже правильно - зачем повышать депоставки, если можно убрать лимиты на кредиты)
странно, что только недавно
Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля
удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад
не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -ничто
),
а сегодня этот вопрос на 1000м
месте из важных
Вы говорите как человек, который не живет в кредит
а многие живут, и для них это проблема...
При сокращение кредитного лимита жизнь останавливается, я правильно понял? Это возможно только в случае, если люди полностью выбирают кредитный лимит, платят дурные проценты, и никогда не планируют погашать тело. Мало того, если уже выбран лимит, то значит траты превосходили доходы в принципе, и теперь при заметной инфляции и заметном падении доходов и 50% безработицы эффект будет мультиплицироваться. Банки просто обрубают риски, чтобы не попасть на больше проблемки, а точнее на списания. При этом некоторым банкам пофиг на самом деле на кредитный рейтинг и платежеспособность. У меня кредитный лимит в Авале был в 40% от месячной зарплаты (которая продолжала платиться через Аваль) - мне его срезали в ноль.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 13:18
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