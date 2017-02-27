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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9563956495659566
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:45

  Qwerty написав:
  75stasstas75 написав:
  yulia956688 написав:У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?

Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен

Коротко і по суті, і добавити нема чого, і кінця краю цьому не видно!

Как бы, украинская гривна, как и любая подобная валюта, постоянно подвержена девальвации
Даже без войн и кризисов ...

А конкретно, то вторые выходные подряд, когда гривна немного припадет, чтобы потом немного укрепиться
Всё по классике - пересидеть выходные в валюте
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:46

Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить

жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...

95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:01

  prodigy написав:Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить

жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...

95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед

Это такая глубокая тема, шо капец ...

как грится, помимо высшего образования, надо иметь среднее соображение и начальное воспитание

А так ...
В голове только "дают кредит". Да, дают, приходишь, только паспорт, код и вот оно - бабло на руках. И это бабло начинает жечь ляшку
В голове нет следующего шага "отдать кредит"

а уж просчитать на пару месяцев вперёд - это вообще из области фантастики
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:03

  Shaman написав:
  prodigy написав:
  Alex_ki написав:Тася под 0 срезала кредлимит, мотивируя ставкой НБУ.. тоже правильно - зачем повышать депоставки, если можно убрать лимиты на кредиты)


странно, что только недавно

Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля

удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад

не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -ничто),
а сегодня этот вопрос на 1000м месте из важных

Вы говорите как человек, который не живет в кредит ;)
а многие живут, и для них это проблема...


При сокращение кредитного лимита жизнь останавливается, я правильно понял? Это возможно только в случае, если люди полностью выбирают кредитный лимит, платят дурные проценты, и никогда не планируют погашать тело. Мало того, если уже выбран лимит, то значит траты превосходили доходы в принципе, и теперь при заметной инфляции и заметном падении доходов и 50% безработицы эффект будет мультиплицироваться. Банки просто обрубают риски, чтобы не попасть на больше проблемки, а точнее на списания. При этом некоторым банкам пофиг на самом деле на кредитный рейтинг и платежеспособность. У меня кредитный лимит в Авале был в 40% от месячной зарплаты (которая продолжала платиться через Аваль) - мне его срезали в ноль.
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